Embajada de EE. UU. lanza advertencia por manifestaciones convocadas por Petro en Colombia: “Tienen el potencial de volverse violentas”

El gobierno de Gustavo Petro convocó a manifestaciones para este miércoles 7 de enero a las 4:00 p. m., las cuales —según el mandatario— buscan defender la soberanía del país.

La convocatoria se produce en medio de denuncias públicas sobre la presunta circulación de comunicados en los que se estaría promoviendo la participación de servidores públicos en la jornada de concentración en el contexto del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

La jornada se da además después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que Colombia podría enfrentar una intervención similar a la de Venezuela, mencionando la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En ese mismo pronunciamiento, lanzó fuertes críticas contra Petro, a quien señaló de ser “un hombre enfermo” que “tiene fábricas de cocaína”.

Sus declaraciones generaron una reacción inmediata del jefe de Estado, quien expresó a través de su cuenta en X que la “cúpula del Gobierno se reúne para mostrar su unidad en defensa del presidente y del principio sagrado de la soberanía nacional. Para quienes dicen que las autoridades van, por un lado, y yo voy por otro, en política antinarcóticos hay una unidad férrea”.