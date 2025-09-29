Partidos y movimientos políticos definen sus estrategias: así se mueven las campañas

De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, los partidos y movimientos políticos comienzan a definir estrategias para lograr representación en ambas esferas públicas.
Una de las figuras que ya se mueve en ese tablero es el exembajador de Colombia en el Reino Unido y exsenador Roy Barreras, quien anunció la conformación de una amplia coalición en la que su nuevo partido, La Fuerza de la Paz, tendrá un rol central.
Le puede interesar: ¿Qué hay detrás de la novela de la consulta interna del petrismo?