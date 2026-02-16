Petro admite flojo crecimiento del PIB en 2025: “Bajar tasa real de interés es indispensable”

La publicación de las cifras del Dane sobre el crecimiento económico de 2025 no solo abrió el debate técnico entre economistas. También provocó una respuesta directa del presidente, Gustavo Petro, quien aceptó parte de las críticas y defendió el rumbo de su política económica. En 2025, la economía colombiana creció 2,6% en el acumulado anual y 2,3% en el cuarto trimestre (octubre–diciembre). Los sectores que más aportaron al crecimiento del PIB fueron comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con 0,9 puntos porcentuales tras expandirse 4,6%; administración pública, defensa, educación y salud, con 0,8 puntos y una variación de 4,5%; y actividades artísticas y de entretenimiento, con 0,4 puntos y un crecimiento de 9,9%. Lea más: La economía colombiana creció 2,6% en 2025, revela el Dane

Inversión en rojo: el punto débil del PIB 2025

El dato que encendió las alertas fue el de la inversión. La formación bruta de capital fijo cayó -2,9% en el cuarto trimestre, luego de mantenerse en terreno positivo entre enero y septiembre. En el año completo, este indicador creció apenas 1,3%. Desde el enfoque de gasto, la formación bruta de capital tuvo una variación anual de 2,1% entre 2024 y 2025, y aportó apenas 0,3 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB. Además, la tasa de inversión cerró en 16% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. Por eso, Diego Montañez-Herrera, investigador senior económico de la Eafit, precisó que la economía colombiana creció 2,6% en 2025, por debajo del promedio 2006-2024 (3,6%). “Pero el tema de fondo es estructural, ya que la inversión en mínimo en dos décadas (16,0% del PIB), la industria en mínimo en dos décadas pasó de 16% a 9,9% del PIB, por tanto, el crecimiento potencial desciende”. En ese mismo sentido, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, afirmó que el crecimiento sorprendió a la baja frente a la expectativa de 2,8%. Subrayó que, “sin elevar la inversión por encima del 20% del PIB, Colombia seguirá atrapada en crecimientos inferiores al 3%, insuficientes para cerrar brechas sociales”. En contexto: Remesas volvieron a superar la inversión extranjera en Colombia por segundo año consecutivo, ¿de cuánto fue?

Petro responde: “La economía crece por el aumento del consumo de los hogares y del Estado”

El presidente Petro respondió ante estas alertas y reconoció que el crecimiento actual se explica principalmente por el consumo de los hogares y del Estado. Según el mandatario, este consumo está impulsado por el aumento de los ingresos reales de las familias y por el crecimiento del empleo en el área social, como personal de salud, cuidado infantil y expansión de la educación pública, incluida la educación superior profesional y tecnológica. Sin embargo, admitió que la inversión no aumenta, especialmente en vivienda, construcción y sectores afines. “Pero la inversión no aumenta, fundamentalmente en una partida que no es en realidad inversión: la vivienda y con ella la construcción y las industrias afines a la construcción”, escribió en su cuenta de X.

Atribuyó esta caída a la tasa de interés real, que, según su visión, está frenando la economía, la construcción de vivienda y generando presiones inflacionarias. Para Petro, las cifras demuestran que es impertinente subir la tasa de interés, mientras la política económica y social mantiene el crecimiento en términos reales por encima del aumento poblacional. Además conozca: Antioquia fue el tercer departamento donde más viviendas se compraron: ventas crecieron 30% en 2025

Tasas de interés y crédito barato: la apuesta de Petro