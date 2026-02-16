x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video registró el posible secuestro de un hombre en un municipio del Suroeste de Antioquia, ¿qué dice la Policía?

Según el informe preliminar de las autoridades, se trataría de un expendedor de droga. Conozca más detalles.

  • Así quedó registrado en una cámara de seguridad lo que habría sido el secuestro de un hombre. FOTO Cortesía Esterlina Informa.
    Así quedó registrado en una cámara de seguridad lo que habría sido el secuestro de un hombre. FOTO Cortesía Esterlina Informa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Por medio de un video publicado en redes sociales, registrado en una cámara de seguridad en Salgar en el Suroeste antioqueño, se conoció lo que sería el secuestro de un hombre.

Lea más: Cogieron a taxista borracho en el parque de Envigado: no tenía pase porque ya lo habían pillado ebrio

El hecho habría ocurrido a escasos metros de la estación de Policía de este municipio a eso de las 8:20 p.m. del pasado sábado 14 de febrero. En la grabación se puede apreciar cómo dos sujetos, a la fuerza, sacan a la víctima de lo que sería un establecimiento comercial, y a pesar de que otras personas intentan detenerlos, lo suben en la parte trasera de un vehículo de color oscuro que los estaba esperando afuera del lugar.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el sujeto raptado sería un expendedor de estupefacientes de la zona y los secuestradores harían parte de la banda delincuencial para la que trabaja.

Si bien el caso ya está en manos de la Policía, lo que indican desde la entidad es que no se ha interpuesto ninguna denuncia por su desaparición por parte de un familiar, amigo o cercano, lo que no permite activar el protocolo conjunto con la Fiscalía General de la Nación para iniciar su búsqueda.

No obstante, ya se adelantan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades municipales para dar con el paradero de este hombre y, a su vez, ubicar a los responsables.

Un caso de secuestro también se reportó en Medellín

Un juez penal de control de garantías envió a la cárcel a Johan Stiven Marino Mosquera, quien según la Fiscalía General de la Nación, habría retenido a su pareja en contra de su voluntad y exigido dinero a su suegra para dejarla en libertad.

De acuerdo con la investigación, este hombre, al parecer, mantuvo a la mujer oculta en la vivienda donde él residía en el barrio Manrique, al nororiente de Medellín, entre el 6 y el 8 de febrero de este año. Allí, la habría sometido a agresiones físicas y psicológicas, e incluso, la habría golpeado con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en múltiples ocasiones.

Entérese: Cuatro colombianos, entre los capturados en la incautación de cocaína más grande en la historia de El Salvador

Según el ente de control, el señalado llamaba a la mamá de la víctima para exigirle un monto de $2 millones a cambio de no atentar contra la vida de su hija y dejarla libre. En medio de la preocupación, quien sería su suegra, le habría realizado una consignación de $500.000, y otra persona allegada a la familia también le habría consignado al victimario otros $500.000.

A este hombre le imputaron los delitos de secuestro extorsivo y tortura, sin embargo, no aceptó los cargos y se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Temas recomendados

Bandas delincuenciales
Secuestro
Policía
Crímenes
municipios
Antioquia
Salgar
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida