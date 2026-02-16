Un grupo de investigadores desarrolló una vacuna para tratar múltiples alergias con un único tratamiento

Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), IBIMA-Plataforma BIONAND (Málaga) y médicos especialistas de los hospitales Vall d’Hebron y Clínic de Barcelona, ha desarrollado una vacuna basada en ARN que abre la puerta a tratar alergias múltiples con un único tratamiento, ya que ha conseguido en un modelo animal neutralizar los efectos de alérgenos tanto de alimentos como de pólenes.
El estudio, que acaba de publicarse en la revista ‘Nature Communications’, presenta una innovadora plataforma de inmunoterapia dirigida específicamente a la alergia de individuos polisensibilizados frente a múltiples alérgenos homólogos, comunes en un gran número de alimentos.
Actualmente, no existe un tratamiento sencillo para este tipo de alergias múltiples. En la clínica, si no es posible identificar la fuente primaria de sensibilización, se recomienda, en la mayoría de los casos, evitar todos los alimentos implicados, una estrategia difícil de mantener cuando las fuentes alergénicas son numerosas y su ingesta accidental puede derivar en reacciones alérgicas graves.