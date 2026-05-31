MinTIC monitorea fallas en redes de telecomunicaciones en 18 departamentos durante las elecciones

En medio de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó que realiza un seguimiento permanente al comportamiento de las redes de telecomunicaciones luego de que algunos operadores reportaran indisponibilidades puntuales en infraestructura móvil en diferentes zonas del país.
De acuerdo con el reporte entregado por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC), las novedades se presentan en departamentos como Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Casanare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.