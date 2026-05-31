Atento | Congestión en el C.C. San Diego por cambio de lugar de las mesas de votación: las pusieron en el piso 11

Una grave denuncia ciudadana alteró el normal desarrollo de la jornada electoral en el Centro Comercial San Diego de la ciudad de Medellín durante la mañana de este domingo 31 de mayo. Votantes reportaron un cambio drástico e imprevisto en la ubicación de las mesas de votación, las cuales fueron trasladadas a los pisos superiores del complejo, precisamente al piso 11 del centro comercial, generando congestión y barreras de acceso.
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De las miles de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto en ese lugar, algunas se han pronunciado a través de mensajes y videos en redes sociales, donde aseguraron que “escondieron” las mesas para afectar la votación.