Atento | Congestión en el C.C. San Diego por cambio de lugar de las mesas de votación: las pusieron en el piso 11

Una grave denuncia ciudadana alteró el normal desarrollo de la jornada electoral en el Centro Comercial San Diego de la ciudad de Medellín durante la mañana de este domingo 31 de mayo. Votantes reportaron un cambio drástico e imprevisto en la ubicación de las mesas de votación, las cuales fueron trasladadas a los pisos superiores del complejo, precisamente al piso 11 del centro comercial, generando congestión y barreras de acceso. Le puede interesar: EN VIVO | Colombia elige presidente: se abrieron las urnas y Petro y varios candidatos ya votaron De las miles de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto en ese lugar, algunas se han pronunciado a través de mensajes y videos en redes sociales, donde aseguraron que “escondieron” las mesas para afectar la votación.

El asunto podría ser una pequeñez, pero es todo lo contrario, teniendo en cuenta que los seis ascensores habilitados no dan abasto para la romería de votantes que quieren ejercer su derecho al voto. Además, las personas con movilidad reducida y adultos mayores han sido los más afectados, ya que, según las mismas denuncias, los ascensores del complejo solo son para ocho personas y solo suben hasta el piso 9, por lo que deben subir otros dos pisos por las escaleras.

El asunto ha desencadenado airados reclamos de los enardecidos votantes y no uno que otro conato de riña y alegato, toda vez que muchos se sienten burlados. Según el testimonio de una votante afectada, la nueva disposición logística obligó a los ciudadanos a buscar alternativas complejas para ejercer su derecho: “Llevo 26 años votando acá, y era súper fácil. ¡Y ahora pusieron la votación en el piso 11! Opción: escaleras. En los ascensores caben de a 8 personas”.

EL COLOMBIANO estuvo en el lugar. En uno que otro piso se ve gente mareada y sin resuello tratando de llegar a las mesas de votación. Hasta en muletas y sillas de ruedas sube la gente. Ya en el auditorio, tal vez por el trajín de la subida, los ánimos están más calmados y la jornada transcurre casi sin percances.

Así transcurre la jornada electoral en el piso 11 del centro comercial San Diego en Medellín. FOTO: El Colombiano

Varios veedores comentaron su preocupación por el cambio de espacio, pues la actual ubicación no ofrecería seguridad ni rutas de evacuación adecuadas en caso de una emergencia. Tampoco ha caído muy bien lo comentado por uno de los contralores delgados, el cual detalló que la decisión de cambiar el puesto de votación tradicional en el primer piso obedeció a una decisión tomada en un comité donde participaron entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la misma Registraduría y la Alcaldía de Medellín.

Los ciudadanos que fueron a votar a San Diego. FOTO: Cortesía de redes sociales

Este diario intentó corroborar esto con el funcionario, pero se encontraba en una reunión con autoridades locales para evaluar el desarrollo de la jornada en San Diego.



Ante las denuncias ciudadanas, la Alcaldía ya trasladó el requerimiento a la Registraduría. Se espera un pronunciamiento oficial del órgano electoral en las próximas horas para solucionar el embotellamiento en los accesos al piso 11 de San Diego. Desde la gerencia del Centro Comercial le explicaron a EL COLOMBIANO que el ejercicio de votación está tomando aproximadamente 20 minutos desde que se llega al lugar; por eso se invitó a los ciudadanos a salir a votar antes de las 3 de la tarde.