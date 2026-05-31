Video | Petro mostró por quién votó pese a que ley prohíbe que el presidente haga campaña por algún candidato

El presidente Gustavo Petro acudió a las urnas en la capital a votar, como un ciudadano normal. Sin embargo, pese a que el voto es secreto, el mandatario se atrevió a mostrar el voto ante las cámaras. El mandatario salió de las urnas y, ante unas cámaras, desdobló su tarjetón y mostró la opción que había marcado, pese a que hay prohibiciones para que el mandatario y cualquier servidor público en Colombia participe en política a favor de una candidatura. Lea también: Petro apareció en ‘tarimazo’ en Cartagena, horas después del fallo que le prohibió hacer propaganda electoral La imagen, divulgada luego de votar, puede interpretarse como una manifestación explícita de apoyo electoral, pese a que la Constitución y la ley exigen neutralidad a los funcionarios públicos durante las campañas. La publicación de la imagen se produjo en medio de un debate que desde hace meses acompaña al jefe de Estado por sus constantes intervenciones en asuntos electorales. Aunque cualquier ciudadano tiene derecho a ejercer el voto de manera libre, diversos sectores han recordado que los funcionarios públicos, y especialmente el presidente de la República, están sujetos a deberes de imparcialidad y neutralidad frente a las contiendas electorales.

Sobre estas acciones del presidente, el procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció y reiteró lo que significa el no mostrar la elección. “El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona que vota no la vayan a perseguir”, expresó el funcionario. “Cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”, agregó. “La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara es la autoridad competente en lo que respecta al presidente”, declaró. Otro integrante del gabinete que incurrió en una conducta similar al presidente fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien luego de hacerlo negó que esto fuera una participación a favor de un candidato. “El voto es secreto, pero el hecho de que yo rompa mi secreto no quiere decir que esté participando en política”, expresó ante los medios el ministro que tiene dentro de sus funciones un papel importante en la jornada electoral, como instalar y liderar el Puesto de Mando Unificado a nivel nacional para monitorear incidentes de orden público, además de presidir la Comisión de Seguimiento Electoral, donde se discuten las garantías para todos los candidatos y movimientos políticos implicados. Estas elecciones han estado marcadas por una participación abierta del mandatario y algunos de sus funcionarios en pro del candidato oficialista, siendo uno de los actos más llamativos la gira que hizo en la Costa Caribe en la última semana previa a esta jornada electoral que se lleva a cabo este domingo. En medio de esa gira, el mandatario hizo referencia a la continuidad de su proyecto político y algunos dardos contra los contendientes de Iván Cepeda. “No se trata de si yo tengo un jaguar y otros el tigre. Ya sabemos lo que hacen los hipopótamos, porque traer bestias extranjeras acaba la naturaleza. Ojo, hablo solo de animales ”, mencionó el presidente en la plaza de la Paz en Barranquilla. Sin embargo, la participación también se habría dado en la gira de medios protagonizada por el jefe de Estado. “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”, fue lo que expresó ante Caracol Radio. Su intromisión en las elecciones se ha intensificado desde las consultas del 8 de marzo, donde el candidato Iván Cepeda no pudo participar debido a la decisión del Consejo Nacional Electoral, que consideró que el aspirante del Pacto Histórico ya provenía de una consulta interpartidista.