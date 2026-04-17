Primeros ‘encontronazos’ en debate de candidatos; faltaron Cepeda y Abelardo

Los candidatos afilan sus comentarios para ver quién sale mejor parado en los debates. El día de las elecciones se acerca y nadie quiere perder puntos, al menos en las encuestas. Con poco más de un mes para terminar de mover sus propuestas y llevar sus campañas a cada rincón del país, fueron citados al primer debate presidencial luego de las consultas. Sin embargo, no todos aparecieron.
El evento tuvo lugar en Cartagena, en el marco del congreso anual de Naturgas. El espacio tenía como propósito hablar de la agenda energética, pero no faltaron las pullas políticas entre los candidatos presidenciales.