Primeros ‘encontronazos’ en debate de candidatos; faltaron Cepeda y Abelardo

Los candidatos afilan sus comentarios para ver quién sale mejor parado en los debates. El día de las elecciones se acerca y nadie quiere perder puntos, al menos en las encuestas. Con poco más de un mes para terminar de mover sus propuestas y llevar sus campañas a cada rincón del país, fueron citados al primer debate presidencial luego de las consultas. Sin embargo, no todos aparecieron. El evento tuvo lugar en Cartagena, en el marco del congreso anual de Naturgas. El espacio tenía como propósito hablar de la agenda energética, pero no faltaron las pullas políticas entre los candidatos presidenciales.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fueron los grandes ausentes de la jornada. Al evento, promovido por Noticias Caracol, asistieron únicamente Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras. ¿Cuáles fueron las pullas de un lado y otro?

Paloma Valencia cuestionó a Ricardo Roa

Paloma Valencia dijo que para sacar a Ecopetrol de la crisis que atraviesa, el presidente Ricardo Roa se tiene que ir, aunque no solo de la dirigencia de la compañía: “Claro que Roa se tiene que ir, pero se tiene que ir a la cárcel, porque entre otras violó los topes electorales. Y este no es un escándalo menor, porque la Constitución de 1991 es clara: cuando se violan los topes de una campaña, se pierde la investidura”, dijo Valencia. Lea aquí: Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la campaña Cepeda Además, le envió un mensaje a sus compañeros congresistas de la Comisión de Acusaciones: “Lástima que en este país no podamos tener un Congreso con una Comisión de Acusaciones que cuente la verdad. Deberían publicar todos los informes de la UIAF para que se sepa de dónde vino esa plata”.

Fajardo vs Valencia

Momentos después, Sergio Fajardo aprovechó para tirarle una pulla a la senadora del Centro Democrático, con un caso dentro de su propio partido: “(Paloma Valencia) habla sobre Roa, que debe ir a la cárcel. Ojalá que le toque la misma de Ciro Ramírez, los corruptos hay que ponerlos en la cárcel, no hay corruptos buenos y corruptos malos”. Ramírez, senador del Centro Democrático, fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a 23 años de prisión, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas”. En este se destapó una red que manipulaba contratos públicos para obtener beneficios públicos y económicos. Valencia le respondió a Fajardo: “Yo estoy de acuerdo, doctor Sergio, todos los corruptos a la cárcel, no importa el partido”.

López vs Barreras

Claudia López retomó el tema de enviar figuras públicas a la cárcel, pero en otro sentido: “La prioridad de este país, queridos amigos, no es meter a Álvaro Uribe a la cárcel, tampoco es meter a Petro a la cárcel ni declararlo narcotraficante”. Y, a pesar de no superar el margen de error en la mayoría de las encuestas, Barreras le tiró a Sergio Fajardo por no ganar elecciones: “Gobernar no es difícil, es fácil cuando se sabe. Lo difícil es ganar elecciones, y usted sabe eso”. Lea también: De la Espriella pasó de elogiar a Uribe a que el expresidente lo “regañe” Fajardo también insistió en su narrativa de que el país vaya más allá de las confrontaciones, así como de las figuras del expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro: “Si seguimos en la confrontación Petro con Cepeda y Uribe con Paloma y Abelardo, este país no va a ser viable. Vamos para una confrontación que no nos merecemos, y nosotros tenemos la capacidad de resolver ese problema”. En ese momento, Paloma dijo que desde su campaña le apuestan a alianzas con todos los sectores políticos: “¿Cuál es la ventaja de nosotros? Que los queremos incluir a todos. Invito a todos los colombianos a que saquemos adelante a Colombia”.

¿Y Cepeda y De la Espriella?

A poco más de un mes de la primera vuelta presidencial, se ha insistido en la importancia de que los candidatos presidenciales —sobre todo, punteros que tienen posibilidades como De la Espriella y Cepeda— asistan a debates presidenciales para que sus propuestas e ideas estén sujetas a la evaluación del público. Sin embargo, no hay ninguna ley que los obligue a participar. Hasta el momento, Cepeda ha dicho que no asistirá, mientras De la Espriella dice que, si no es con el candidato del Pacto Histórico, tampoco participará en debates. Ante la situación, Juan Roberto Vargas, director del noticiero, criticó el silencio y la silla vacía de ambos candidatos. “Asistir no es un favor”, dijo al respecto y resaltó que la invitación a él y a De la Espriella estuvo en pie hasta el último momento. En contexto: “Asistir no es un favor, es un deber con Colombia”: regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia en debates “Quien aspira a gobernar este país debe estar dispuesto a responder preguntas en público y a contrastar sus ideas y sus propuestas con sus contendores. La democracia no solo se ejerce en las urnas o en la plaza pública, también se ejerce cuando se confrontan las ideas”, concluyó. La situación trajo a la palestra una vieja publicación de Cepeda en X donde criticó al entonces candidato Rodolfo Hernández por no asistir a debates.