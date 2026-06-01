Así fue la votación de los candidatos que pasaron a segunda vuelta en las zonas de conflicto

La votación en las zonas críticas del conflicto armado en Colombia reflejó la división general de un país que se debate entre las posturas más extremas de la izquierda y la derecha, pues Iván Cepeda ganó en seis de estos sitios, Abelardo de La Espriella en cuatro y se repartieron los votos en tres.

Como base para este análisis, se tomó el informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares, presentado el pasado mes de abril, con ocasión de los primeros 100 días bajo la dirección del general Hugo Alejandro López Barreto.

En el documento se identificaron 13 conflictos focalizados entre grupos armados ilegales que están generando zozobra en la población y mantienen en alerta a las autoridades, tal cual informó EL COLOMBIANO en ese entonces.

El candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la votación más alta del país (43,74% de los sufragios con 10’361.499 votos), ganó en Norte de Santander, donde hay choques entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

En ese departamento, además, hay una disputa entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”.

El abogado también ganó en Arauca, donde hay dos disputas activas, la del ELN contra el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”); y la del ELN contra la Segunda Marquetalia, otra disidencia fariana que lidera Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.

De igual manera, el representante de la derecha obtuvo la mayor votación en Guaviare, donde el conflicto está en cabeza de “Iván Mordisco” y su EMC, contra su antiguo socio “Calarcá” y su EMBF.

Y salió triunfante en Meta, departamento en el cual están en conflicto también los grupos de “Iván Mordisco” y “Calarcá”, a los cuales se suma la Segunda Marquetalia.