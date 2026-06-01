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Así fue la votación de los candidatos que pasaron a segunda vuelta en las zonas de conflicto

De las 13 áreas críticas identificadas por las FF.MM., Cepeda ganó en seis, De la Espriella en cuatro y las tres restantes se las dividieron.

  • Las Fuerzas Militares tienen identificadas 13 zonas del país donde el conflicto armado está más activo. FOTO: CORTESÍA @FuerzasMilCol.
    Las Fuerzas Militares tienen identificadas 13 zonas del país donde el conflicto armado está más activo. FOTO: CORTESÍA @FuerzasMilCol.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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La votación en las zonas críticas del conflicto armado en Colombia reflejó la división general de un país que se debate entre las posturas más extremas de la izquierda y la derecha, pues Iván Cepeda ganó en seis de estos sitios, Abelardo de La Espriella en cuatro y se repartieron los votos en tres.

Como base para este análisis, se tomó el informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares, presentado el pasado mes de abril, con ocasión de los primeros 100 días bajo la dirección del general Hugo Alejandro López Barreto.

En el documento se identificaron 13 conflictos focalizados entre grupos armados ilegales que están generando zozobra en la población y mantienen en alerta a las autoridades, tal cual informó EL COLOMBIANO en ese entonces.

El candidato Abelardo de la Espriella, quien obtuvo la votación más alta del país (43,74% de los sufragios con 10’361.499 votos), ganó en Norte de Santander, donde hay choques entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

En ese departamento, además, hay una disputa entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”.

El abogado también ganó en Arauca, donde hay dos disputas activas, la del ELN contra el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”); y la del ELN contra la Segunda Marquetalia, otra disidencia fariana que lidera Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.

De igual manera, el representante de la derecha obtuvo la mayor votación en Guaviare, donde el conflicto está en cabeza de “Iván Mordisco” y su EMC, contra su antiguo socio “Calarcá” y su EMBF.

Y salió triunfante en Meta, departamento en el cual están en conflicto también los grupos de “Iván Mordisco” y “Calarcá”, a los cuales se suma la Segunda Marquetalia.

Áreas en las que ganó la izquierda

Iván Cepeda se alzó con la victoria en el eje Vichada-Guainía, donde hay una pugna entre el ELN y la Segunda Marquetalia por el control de la minería de coltán, entre otros motivos.

De la misma manera, ganó en Chocó, donde el conflicto es entre el Clan del Golfo y el ELN.

Y logró lo mismo en Cauca, uno de los departamentos más afectados por el terrorismo, con frecuentes atentados con bombas que perjudican a la población civil. Allí el conflicto involucra al EMC, el ELN y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia.

También fue el candidato predilecto en Nariño, donde la lucha criminal está entre el EMC de “Iván Mordisco”, la CNEB y una facción nueva que saltó a escena en 2025, la cual se hace llamar Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

Cepeda se impuso en el eje conformado por La Guajira y Magdalena, en el que la disputa es entre el Clan del Golfo y “los Pachenca”.

Así mismo, el senador de la izquierda se llevó el botín electoral de Valle del Cauca, un departamento que sufre por la contienda entre cuatro grupos delincuenciales: el EMC, el ELN, el Clan del Golfo y el frente 57 de la Segunda Marquetalia.

Zonas críticas con votación dividida

En el eje conformado por Putumayo y Caquetá los principales actores armados son disidencias de las Farc, el EMC, la CNEB (en especial una de sus vertientes, los Comandos de Frontera) y el EMBF. Allí los candidatos repartieron la victoria: Cepeda en Putumayo y De la Espriella en Caquetá.

En Antioquia se registró un fenómeno peculiar. De la Espriella ganó en la sumatoria total del departamento, con 1’723.406 votos, equivalentes al 54,36%, según la Registraduría; sin embargo, perdió a manos de Cepeda en la subregión del Bajo Cauca, el sitio crítico identificado por las FF.MM., por la disputa del Clan del Golfo contra el EMBF y el ELN, que también afecta a parte del Nordeste.

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En el sur de Bolívar, otro de los puntos críticos en materia de conflicto por la presencia del ELN, el EMBF y el Clan del Golfo, la votación fue repartida: De la Espriella ganó en los municipios de Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y San Jacinto del Cauca; mientras que su contendor triunfó en Cantagallo, San Pablo, Montecristo y Arenal.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Los 13 puntos críticos del conflicto armado que afectan a Colombia, según los militares.

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