Escrutinios avanzan y CNE comienza a oficializar curules del nuevo Congreso; estos son los representantes confirmados

Si bien hace más de una semana, el pasado 8 de marzo, se cumplieron las elecciones del Congreso y se conoció en todo el país el llamado preconteo, solo hasta ahora, de manera oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) formaliza la elección de los senadores y los representantes a la Cámara durante los escrutinios que son liderados por jueces de la República.

De acuerdo con el CNE, el proceso de los escrutinios avanza con normalidad; no obstante, actualmente la mayor demora está en definir la curul de los colombianos en el exterior. Lo anterior, teniendo en cuenta que se debe esperar que lleguen los documentos electorales de los 114 países en donde hubo elecciones.

Lea también: Siete partidos políticos aún no tienen candidato presidencial, ¿se “cotizará” su apoyo?

Ese material electoral llega en la correspondencia conocida como valija diplomática, es decir que se manda por la embajada de Colombia en cada país y llega al CNE. De la misma forma los escrutinios se han retrasado porque para la conformación de las cámara departamentales hay reclamaciones que deben atender las comisiones escrutadoras en Bogotá.

Por ahora el mapa político ya empezó a confirmarse y se concreta cómo quedará para el nuevo Congreso. Con las curules ya declaradas en 19 departamentos de los 33 (incluyendo a Bogotá) y 10 de las 16 curules de las circunscripciones transitorias especiales de paz conocidas como las Citrep, el Pacto Histórico tiene 12 curules; los partidos Conservador, Liberal y el Centro Democrático 11 cada uno; el Partido de la U siete; Cambio Radical con cuatro curules; tres curules de la Alianza Verde; ASI y la Fuerza con dos, y Mais y Putumayo también es Colombia con una.