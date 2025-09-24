EE. UU. prende las alarmas por alianza de narcos colombianos y dominicanos: buscan destruirlos con la Fuerza Naval en el mar Caribe

Una peligrosa alianza entre narcotraficantes colombianos y dominicanos para despachar cocaína está inundando las calles de Florida con el estupefaciente, y es una de las principales causas de la intervención militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que tantas controversias políticas ha suscitado entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño en los últimos días.
EL COLOMBIANO visitó la semana pasada el Laboratorio Suroeste de la Agencia de Control de Drogas (DEA) estadounidense, en la ciudad de Miami, por invitación del Departamento de Estado.
En este recinto se analizan en promedio 60.000 sustancias narcóticas por año, determinando que el 90% de ese alcaloide incautado en suelo norteamericano proviene de nuestro país, según el director del laboratorio, Allen Catterton.
