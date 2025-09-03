x

U. Nacional dice que “respetará” los fallos del Consejo de Estado sobre su rectoría

Este jueves se conocerá la decisión sobre la demanda contra la elección de José Ismael Peña, quien antecedió al actual rector Leopoldo Múnera.

  • La Universidad Nacional ha tenido una elección de rector atropellada desde marzo de 2024. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
El Colombiano
03 de septiembre de 2025
bookmark

La Rectoría de la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que se refirió al fallo que emitirá el Consejo de Estado este jueves 4 de septiembre. El alto tribunal dará su decisión sobre una demanda de nulidad electoral contra la designación del rector de esa institución.

El Consejo ha estudiado por más de año y medio dos procesos que piden anular, por un lado, la elección de José Ismael Peña (que se dio en marzo de 2024) y, por otro lado, la de Leopoldo Múnera (que se dio en junio de ese año, tras echar para atrás la designación de Peña).

Al respecto, el comunicado de la Nacional mencionó que “respetará y cumplirá las dos sentencias definitivas que serán proferidas por este tribunal en los próximos días”.

“Hacemos un llamado a los y las integrantes de la comunidad universitaria para que tramiten en forma pacífica los conflictos y los disensos que estas decisiones pueden generar”, añadió la comunicación.

Por otro lado, mencionaron la llamada “Constituyente Universitaria”, sobre la que dijeron que “genera las condiciones para la democratización del gobierno y la vida universitaria”. Así mismo, añadieron sobre ese proceso que “ofrece la posibilidad de transformar los mecanismos para elegir las autoridades académicas, reformar la composición, las funciones y las características de los cuerpos colegiados y consolidar la cultura política democrática de la Universidad”.

Esos cambios, entre otros, incluyen la elección popular del rector y no mediante un proceso a cargo del Consejo Superior Universitario (CSU).

En ese sentido, el comunicado dijo que de esa manera se permitirá que “los integrantes de todos los estamentos se constituyan en los sujetos de la autonomía en la UNAL”.

“La Universidad Nacional de Colombia reafirma su compromiso histórico con el conocimiento, la pluralidad y el debate democrático, principios que han forjado su identidad a lo largo de los años”, señalaron.

Finalmente, manifestaron su confianza en que, tras el fallo del Consejo de Estado, “prevalezcan la serenidad, el respeto mutuo y la vocación colectiva para construir una universidad más incluyente, participativa y fiel a su misión pública”.

El comunicado fue rubricado por el rector Leopoldo Múnera (quien tendría que salir del cargo si este jueves el alto tribunal decide que la elección de José Ismael Peña fue legal) y el equipo directiva de esa universidad, en el que están los vicerrectores de todas las sedes.

