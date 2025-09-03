U. Nacional dice que “respetará” los fallos del Consejo de Estado sobre su rectoría

La Rectoría de la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que se refirió al fallo que emitirá el Consejo de Estado este jueves 4 de septiembre. El alto tribunal dará su decisión sobre una demanda de nulidad electoral contra la designación del rector de esa institución.
El Consejo ha estudiado por más de año y medio dos procesos que piden anular, por un lado, la elección de José Ismael Peña (que se dio en marzo de 2024) y, por otro lado, la de Leopoldo Múnera (que se dio en junio de ese año, tras echar para atrás la designación de Peña).