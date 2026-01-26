“Me gustas, ¿podemos?”: Dos nuevas denuncias contra Carlos Caicedo elevan a cinco las presuntas víctimas de acoso

Dos nuevas denuncias se suman a los cuestionamientos contra Carlos Caicedo: el quinto testimonio de una mujer víctima de acoso sexual sistemático y una denuncia penal interpuesta por la congresista Ingrid Aguirre por victimización política. Ambas acusaciones fueron dadas a conocer por la emisora LA FM por dos personas que dijeron haber trabajado con Caicedo, una de ellas con labores de protocolo y manejo de agenda del político. El primer testimonio revelado corresponde al de una mujer, quien evitó ser identificada, que se desempeñó en el área de protocolo. Según su relato, sus funciones principales consistían en acompañar permanentemente al funcionario en eventos políticos y sociales para atender cualquier requerimiento logístico o de agenda que este tuviera.

La víctima relató que los incidentes comenzaron durante su primera semana de labores, específicamente entre el quinto y sexto día, en el marco de su primera salida laboral fuera de las oficinas del despacho. Mientras cumplía con sus tareas de asistencia (manejo de agenda y documentos), se le exigía permanecer junto al mandatario hasta el final de las jornadas, incluso cuando él se encontraba socializando con amigos o ingiriendo alcohol. Le puede interesar: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país Tras finalizar una reunión, el exgobernador le habría preguntado de manera frontal si ella se sentía atraída por él y si aceptaría acostarse con él. La mujer asegura que siempre respondió de forma negativa, lo cual desencadenaba una reacción por parte de Caicedo que ella calificó como “atemorizante”. “Fue atemorizante, me pidió de manera directa que me acostara con él, me preguntaba que si él me gustaba. Le dije que no y a los escoltas les tocaba cuidarme a mi y a otras mujeres que trabajaban en protocolo”, dijo la mujer en la emisora.

Las declaraciones se sustentan en entrevistas presenciales y telefónicas realizadas durante varios meses con las víctimas. En ese proceso periodístico, las mujeres entregaron conversaciones que donde está registrado el acoso. Parte de ese material —aquel cuya publicación fue autorizada por las testigos— ya ha sido divulgado. Otros mensajes no fueron autorizados para su difusión por razones de seguridad, según explicaron en La FM. No obstante, esos registros, que respaldan la existencia de una presunta red de acoso y violencia sistemática contra mujeres, permanecen en poder de esta emisora. Al intentar buscar ayuda, sus propios compañeros normalizaron la conducta, sugiriendo que era un “tema de tragos” o incluso una “prueba de lealtad” para ver si ella hablaba.

La mujer sostiene que trabajó durante un periodo prolongado con Caicedo y relata que, paradójicamente, fueron los propios escoltas del entonces gobernador quienes terminaron convirtiéndose en una suerte de “salvadores” para ella y otras jóvenes de protocolo que laboraban en el despacho. Eran los escoltas quienes subían a las jóvenes de protocolo a otros vehículos y las enviaban a sus casas para evitar que quedaran a solas con él. La evidencia no se limita a testimonios; chats de WhatsApp revelados por LA FM ratifican los relatos de las víctimas.

El caso del polígrafo

A este expediente se suma la denuncia de la congresista Ingrid Aguirre, quien recientemente rompió con el partido Fuerza Ciudadana. Aguirre asegura que Caicedo y el exgobernador Rafael Martínez la obligaron a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar su fidelidad política. Este hecho, ocurrido en las oficinas de la Gobernación, ha sido denunciado formalmente como un acto de persecución política. También le puede interesar: Julio Iglesias habla por primera vez tras denuncias de agresión sexual: dice que “la verdad llegará muy pronto”

”Me gustas, ¿podemos?”: Caicedo a víctima

No se trata únicamente de este testimonio. LA FM también reveló este lunes las conversaciones de otra víctima, una mujer que decidió entregar los chats que sostuvo mientras trabajaba con Caicedo. En esos mensajes quedan en evidencia insinuaciones de carácter sexual, ajenas a cualquier contexto laboral, frente a las cuales ella respondía de manera reiterada que no y manifestaba su incomodidad, haciéndoselo saber explícitamente. “Me gustas. ¿Podemos?”, escribió Caicedo en uno de los mensajes La mujer respondió: “Perdón, pero no le estoy entendiendo”. A lo que él contestó: “Siempre me irás a acusar”. En ese mismo chat, a las 10:08 de la noche Caicedo envía mensajes que minutos después aparecen borrados. Ella contesta: “Dr. no y con todo respeto es bastante incómodo”. El exgobernador replica: “Dios, borra todo. Es que incómodo soy tan grotesco? Fresca. Aguanto insulto”. Y ella le responde cerrando la conversación: “Así como siento respeto por ustedes, siento respeto por mi pareja”.

”Falsas acusaciones en mi contra”: responde Caicedo