Disidencias intentaron derribar helicóptero que trasladaba a un cabecilla en el Cauca

Un helicóptero de la Policía fue atacado con ráfagas de ametralladora en momentos en que realizaba la extracción de un peligroso cabecilla de las disidencias, capturado horas antes en el norte del Cauca. Pese al hostigamiento desde tierra, la pericia del piloto fue determinante para evitar una tragedia, logrando mantener el control de la aeronave y completar la maniobra de evacuación.

El ataque se produjo justo cuando alias “Mojano” era trasladado por personal policial tras su detención en zona urbana del municipio de Toribío. De acuerdo con la información oficial, hombres armados abrieron fuego contra la aeronave en pleno operativo. Uno de los disparos impactó el sistema automático del estabilizador del helicóptero, lo que incrementó el riesgo de la operación.

Luego de aterrizar, la revisión técnica evidenció un impacto de bala en la aeronave, confirmando que fue atacada directamente en medio del operativo.

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La Policía Nacional confirmó que la captura de alias “Mojano”, señalado cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, se logró “mediante un trabajo articulado de inteligencia, investigación criminal y el modelo de servicio orientado a los territorios”. El detenido era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado.