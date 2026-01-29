Representante Diógenes Quintero estuvo a punto de no abordar el avión de Satena, ¿qué fue lo que pasó?

El siniestro aéreo de una aeronave al servicio de Satena en zona rural del municipio de La Playa, Norte de Santander, representó la muerte de 15 personas de las cuales dos eran de la tripulación y 13 pasajeros. Este último grupo incluye a Diógenes Quintero Amaya, quien en un principio estuvo cerca de no abordar el vuelo.

El representante de 36 años fallecido en la precipitación a tierra de la aeronave HK4709 llegó al Congreso por medio de las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), las cuales fueron creadas para garantizar la reparación integral y la participación política de las víctimas del conflicto armado en las zonas más afectadas del país.

En medio de esa agenda política que en esta época tienen los congresistas en sus territorios debido a que no están sesionando en Bogotá, Quintero Amaya sostuvo en la mañana del miércoles una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, general retirado George Quintero.

Así lo reconoció el funcionario ante Noticias Caracol, donde explicó que estuvo con el representante en la ciudad de Cúcuta; sin embargo, ese encuentro se prolongó más de lo previsto.

Según el general retirado Quintero, Diógenes salió de la reunión con la percepción de que no llegaría a tiempo al aeropuerto de la capital norsantandereana para abordar el vuelo; sin embargo, sin saber lo que le esperaba, logró subirse a ese avión.