Representante Diógenes Quintero estuvo a punto de no abordar el avión de Satena, ¿qué fue lo que pasó?

El legislador falleció en la aeronave que se precipitó en el Catatumbo a minutos de completar su trayecto.

  • El congresista Diógenes Quintero sostuvo en la mañana del miércoles antes del siniestro una reunión con funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El siniestro aéreo de una aeronave al servicio de Satena en zona rural del municipio de La Playa, Norte de Santander, representó la muerte de 15 personas de las cuales dos eran de la tripulación y 13 pasajeros. Este último grupo incluye a Diógenes Quintero Amaya, quien en un principio estuvo cerca de no abordar el vuelo.

El representante de 36 años fallecido en la precipitación a tierra de la aeronave HK4709 llegó al Congreso por medio de las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), las cuales fueron creadas para garantizar la reparación integral y la participación política de las víctimas del conflicto armado en las zonas más afectadas del país.

Lea también: “Se fue con el sueño de ver al Catatumbo en paz”: Él era Diógenes Quintero, congresista fallecido en accidente de Satena

En medio de esa agenda política que en esta época tienen los congresistas en sus territorios debido a que no están sesionando en Bogotá, Quintero Amaya sostuvo en la mañana del miércoles una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, general retirado George Quintero.

Así lo reconoció el funcionario ante Noticias Caracol, donde explicó que estuvo con el representante en la ciudad de Cúcuta; sin embargo, ese encuentro se prolongó más de lo previsto.

Según el general retirado Quintero, Diógenes salió de la reunión con la percepción de que no llegaría a tiempo al aeropuerto de la capital norsantandereana para abordar el vuelo; sin embargo, sin saber lo que le esperaba, logró subirse a ese avión.

El vuelo salió de la ciudad de Cúcuta a las 11:42 a. m. y a las 12:05 del mediodía debió llegar al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, sin embargo, el último contacto de la aeronave con los radares de la Aeronáutica Civil fue a las 11:54 a. m.

Siga leyendo: Amanda López Hernández asumirá la curul de paz tras el fallecimiento de Diógenes Quintero

Quintero –quien era abogado, especialista en derecho administrativo y cursaba una maestría en gerencia para el desarrollo–, inició su carrera en el servicio público como contratista de la Defensoría del Pueblo en 2010. Posteriormente, fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del Pueblo en Ocaña.

Su llegada a la Cámara de Representantes se dio luego de las elecciones del 2022 y para los comicios de este 2026 buscaba su segundo período encabezando la lista en Norte de Santander por el Partido de la U.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron en el accidente de Satena?
Murieron 15 personas: 2 tripulantes y 13 pasajeros.
¿Qué son las curules Citrep?
Curules creadas para garantizar la participación política de víctimas del conflicto armado.

Utilidad para la vida