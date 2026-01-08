“El presidente Petro lo está llamando”: la nota que le llegó a Trump antes de la llamada entre presidentes

Desde las tres de la tarde del miércoles comenzó el ir y venir de técnicos, cables y maletas con equipamiento especial a la sala designada en la Casa de Nariño. No era una llamada ordinaria, era la negociación silenciosa de gobiernos, en medio de una de las peores crisis diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
Los detalles de ese momento, revelados por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, dan cuenta de la dimensión política del episodio. A las cuatro, se hizo una prueba técnica. A las cinco en punto, la línea quedó abierta. Apareció la traductora y comenzó los saludos formales.“Presidente Trump, ¿cómo está usted?”. El tono, según Benedetti, se sorprendió desde el inicio. Fluido, cordial, como si ambos mandatarios hubieran hablado antes, como si no cargaran semanas de tensiones diplomáticas acumuladas.