Defensoría del Pueblo exige al presidente Petro suspender bombardeos que puedan afectar menores de edad

El organismo expresó su preocupación por las informaciones de más menores muertos en operativos, que según la Presidencia de la República son por lo menos 12.

  • La Defensoría del Pueblo recordó que el Estado debe salvaguardar la integridad de los menores de edad, más si son víctimas de reclutamiento forzado. FOTOS: Cortesía Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo
El Colombiano
El Colombiano
17 de noviembre de 2025
bookmark

La Defensoría del Pueblo reiteró este lunes su llamado al Gobierno Nacional para que suspenda de inmediato las operaciones de bombardeo a zonas en las que haya riesgo de encontrar menores de edad.

En contexto: No son solo siete: por lo menos 12 menores de edad murieron en operativos este año según el presidente Petro

La exigencia vino de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó ver con consternación los datos de más menores muertos en operaciones militares en semanas recientes.

“Hemos recibido confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió al menos una adolescente mujer menor de edad. Adicionalmente, en el bombardeo llevado a cabo en Puerto Santander, murieron cuatro adolescentes, una mujer y tres hombres”, expresó la servidora pública.

Marín planteó que sin importar que dichos menores de edad estuvieran cumpliendo funciones de combate, el Estado colombiano debía salvaguardar su integridad y evaluar la forma más precisa de afectar a las estructuras ilegales respetando su vida.

Lea también: A pesar de ser una violación al DIH y los DD. HH., Petro justificó la muerte de 7 menores en bombardeo

“Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Le invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños”, dijo Marín, advirtiendo que, de no implementarse ningún cambio, lo más probable es que sigan muriendo más menores de edad.

“La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa”, añadió.

A renglón seguido, la funcionaria pública exigió igualmente a los grupos armados liberar a los menores de edad que tienen reclutados y suspender esta práctica, contraria al Derecho Internacional Humanitario.

Las declaraciones de la defensora del Pueblo aparecen justamente en una jornada llena de controversia, en la que el presidente Gustavo Petro confirmó que son por lo menos 12 los menores de edad que han muerto en el país en operativos de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco.

Minutos después de las declaraciones de la defensora, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a su llamado y advirtió que dentro de sus planes no está suspender los bombardeos.

“Si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores. En mi gobierno se ha reducido un 34% el reclutamiento de menores. Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país, lo denunciaré a la Corte Penal Internacional”, dijo.

Temas recomendados

Presidencia
Defensoría del Pueblo
Infancia
Disidencias de Farc
bombardeo
niños
Colombia
Gustavo Petro
Iris Marín
