Defensoría del Pueblo exige al presidente Petro suspender bombardeos que puedan afectar menores de edad

La Defensoría del Pueblo reiteró este lunes su llamado al Gobierno Nacional para que suspenda de inmediato las operaciones de bombardeo a zonas en las que haya riesgo de encontrar menores de edad.
En contexto: No son solo siete: por lo menos 12 menores de edad murieron en operativos este año según el presidente Petro
La exigencia vino de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó ver con consternación los datos de más menores muertos en operaciones militares en semanas recientes.
“Hemos recibido confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió al menos una adolescente mujer menor de edad. Adicionalmente, en el bombardeo llevado a cabo en Puerto Santander, murieron cuatro adolescentes, una mujer y tres hombres”, expresó la servidora pública.