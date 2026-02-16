Victoria de Atlético Nacional y derrota del DIM: estos son los resultados de la primera fecha de la Liga Femenina

Arrancó la Liga Femenina de Colombia con balance agridulce para los equipos de Antioquia por la victoria de Atlético Nacional ante Fortaleza en el Atanasio Girardot y derrota como visitante del DIM contra el Deportivo Cali.

En el Atanasio, las dirigidas por Jorge Mario Barreneche empezaron con triunfo, un 3-0 ante Fortaleza, confirmando que cuentan con un buen grupo, ya que su objetivo es buscar el título de la Liga Femenina, que les ha sido esquivo.

Atlético Nacional formó con Stefany Castaño; Lizeth Ocampo, Sofía García, Karen Vidal, Melissa Moreno; Stefany Cedeño, Lucero Robayo, Laura Gómez, Luisa Álvarez, Dailyn Cabeza y Manuela González.

Los goles fueron obra de Manuela González, en el primer minuto de juego, Luisa Álvarez aumentó la ventaja a los 25 minutos, y finalmente, Lucero Robayo a los 71 puso las cuentas concretas del 3-0 a favor de las verdolagas.