Video | Cadena humana al rescate: salvaron a un perro de morir ahogado en caño en Bogotá

Bajo las paredes de concreto de un caño en Bogotá, donde el agua corre con la indiferencia de algunos habitantes de la ciudad, la vida de un animal dependió de la fuerza de solo cuatro manos, cuando este luchaba por sobrevivir. Le puede interesar: Reconocieron al Sabueso Fino Colombiano como la primera raza 100% nacional en el mundo; conozca sus características No hubo sirenas ni protocolos de las autoridades, solo la reacción inmediata de dos hombres que, al percatarse de que un perro había caído a un caño y era amenazado por la corriente, decidieron intervenir antes de que fuera demasiado tarde.

Los dos hombres hicieron una cadena humana para poder salvar al perrito. FOTO: Captura de video de redes sociales @yicelatriana

El incidente, registrado recientemente en video por transeúntes en plena vía pública, evidenció el momento exacto en que los ciudadanos decidieron arriesgar su integridad para salvar al canino. Ante la mirada expectante de los testigos, los sujetos formaron una cadena humana, utilizando su propio peso como anclaje para descender hacia el cauce. Con apoyo mutuo y una chaqueta de color amarillo, lograron alcanzar al canino justo antes de que este fuera arrastrado por el fuerte flujo del agua. Y es que, a diferencia de otros rescates que requieren la presencia del Cuerpo de Bomberos o Protección Animal, esta acción se completó en cuestión de minutos gracias a la experticia empírica de los involucrados. Una vez asegurado, el animal fue puesto en un lugar seguro fuera del canal, resultando ileso tras el episodio, desatando los aplausos para los dos ciudadanos que ejecutaron el rescate.

El impacto del rescate en las redes sociales

Las imágenes del suceso se difundieron rápidamente en diferentes redes sociales y plataformas digitales, donde el video acumuló miles de reproducciones durante los últimos días, teniendo una respuesta mayormente positiva de los internautas. Frente a una crítica de por qué algunas personas “grabaron en vez de ayudar” en el rescate del perrito, la usuaria que captó el momento viral respondió en los comentarios. “¿Fue necesaria más ayuda que la de esos dos superhéroes? Si el video muestra personas que siguen caminando sin siquiera mirar, “gente sin empatía”... ¡¡¡Nadie está conforme!!! Lo importante fue que el peludito salió de allí”, expresó la internauta que grabó.