Video | Cadena humana al rescate: salvaron a un perro de morir ahogado en caño en Bogotá

Sin el apoyo de las autoridades, los ciudadanos buscaron la forma de hacer una cadena humana para lograr llegar hasta donde se encontraba el canino en el caño, salvándole su vida ante la mirada de testigos.

  • Los dos ciudadanos hicieron una cadena humana y utilizaron una chaqueta amarilla para poder llegar hasta donde estaba el perro en el caño en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @yicelatriana
    Los dos ciudadanos hicieron una cadena humana y utilizaron una chaqueta amarilla para poder llegar hasta donde estaba el perro en el caño en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @yicelatriana
  • Los dos hombres hicieron una cadena humana para poder salvar al perrito. FOTO: Captura de video de redes sociales @yicelatriana
    Los dos hombres hicieron una cadena humana para poder salvar al perrito. FOTO: Captura de video de redes sociales @yicelatriana
El Colombiano
hace 4 horas
Bajo las paredes de concreto de un caño en Bogotá, donde el agua corre con la indiferencia de algunos habitantes de la ciudad, la vida de un animal dependió de la fuerza de solo cuatro manos, cuando este luchaba por sobrevivir.

Le puede interesar: Reconocieron al Sabueso Fino Colombiano como la primera raza 100% nacional en el mundo; conozca sus características

No hubo sirenas ni protocolos de las autoridades, solo la reacción inmediata de dos hombres que, al percatarse de que un perro había caído a un caño y era amenazado por la corriente, decidieron intervenir antes de que fuera demasiado tarde.

Los dos hombres hicieron una cadena humana para poder salvar al perrito. FOTO: Captura de video de redes sociales @yicelatriana
Los dos hombres hicieron una cadena humana para poder salvar al perrito. FOTO: Captura de video de redes sociales @yicelatriana

El incidente, registrado recientemente en video por transeúntes en plena vía pública, evidenció el momento exacto en que los ciudadanos decidieron arriesgar su integridad para salvar al canino. Ante la mirada expectante de los testigos, los sujetos formaron una cadena humana, utilizando su propio peso como anclaje para descender hacia el cauce.

Con apoyo mutuo y una chaqueta de color amarillo, lograron alcanzar al canino justo antes de que este fuera arrastrado por el fuerte flujo del agua. Y es que, a diferencia de otros rescates que requieren la presencia del Cuerpo de Bomberos o Protección Animal, esta acción se completó en cuestión de minutos gracias a la experticia empírica de los involucrados.

Una vez asegurado, el animal fue puesto en un lugar seguro fuera del canal, resultando ileso tras el episodio, desatando los aplausos para los dos ciudadanos que ejecutaron el rescate.

El impacto del rescate en las redes sociales

Las imágenes del suceso se difundieron rápidamente en diferentes redes sociales y plataformas digitales, donde el video acumuló miles de reproducciones durante los últimos días, teniendo una respuesta mayormente positiva de los internautas.

Frente a una crítica de por qué algunas personas “grabaron en vez de ayudar” en el rescate del perrito, la usuaria que captó el momento viral respondió en los comentarios.

“¿Fue necesaria más ayuda que la de esos dos superhéroes? Si el video muestra personas que siguen caminando sin siquiera mirar, “gente sin empatía”... ¡¡¡Nadie está conforme!!! Lo importante fue que el peludito salió de allí”, expresó la internauta que grabó.

@yicelatriana #Dog ♬ I'm A Believer - From "Shrek" Motion Picture Soundtrack - Smash Mouth

Los usuarios en redes centraron el debate en la importancia de la reacción oportuna y el trabajo en equipo, señalando que la solidaridad ciudadana evitó “una tragedia” en un sector donde las lluvias suelen aumentar peligrosamente, sobre todo por esta época invernal en el país.

“Amo la gente que ama a los perros”, “Dios los bendiga”, “Aplauso para estos verdaderos héroes”, “¡Por más seres humanos así!” y “Qué triste, solo dos héroes nomás ayudando. Los demás chismoseando”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

También le puede interesar: Perro que persiguió un carro en Santander no estaba abandonado: esta es la historia detrás del video viral

