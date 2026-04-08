Defensoría del Pueblo publicará informe sobre salud: tutelas disparadas, mal servicio y el sistema más costoso

Hay imágenes que, a pesar de que se repiten cada semana, siguen indignando a la ciudadanía: personas en el suelo llorando, rogando para que alguien las atienda o a sus familiares; adultos de la tercera edad acampando para reclamar sus medicamentos; colectivos de pacientes protestando fuera de las EPS... y la situación solo ha ido empeorando.
Así lo asegura el informe sobre cómo va la salud en Colombia que presentó la Defensoría del Pueblo en el marco del día mundial de la salud (7 de abril). Allí, la entidad resaltó que De los 1,2 millones de tutelas que se interpusieron el año pasado en Colombia, 378.895 reclamaban fallas en la atención en salud.
“La salud no es un privilegio, es un derecho humano esencial. Es la base de una vida digna y refleja cuánto nos cuidamos como sociedad”, dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.