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Defensoría abre centro de conciliación en La Guajira para resolver conflictos sin acudir a la justicia

El nuevo centro atenderá conflictos cotidianos que pueden resolverse mediante acuerdo entre las partes, como indemnizaciones por daños, problemas de ruido o contaminación auditiva, incumplimientos de acuerdos de pago, cuotas de alimentos, disputas por arriendos, riñas y casos de violencia intrafamiliar.

  • El espacio busca reducir la violencia y la congestión judicial en la capital de La Guajira mediante acuerdos con validez legal. FOTO: DEFENSORÍA.
    El espacio busca reducir la violencia y la congestión judicial en la capital de La Guajira mediante acuerdos con validez legal. FOTO: DEFENSORÍA.
  • Presentación del proyecto a la comunidad. FOTO: DEFENSORÍA.
    Presentación del proyecto a la comunidad. FOTO: DEFENSORÍA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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La Defensoría del Pueblo puso en marcha un nuevo Centro de Conciliación y Mediación en Riohacha, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un espacio para resolver conflictos mediante el diálogo, sin necesidad de acudir a procesos judiciales.

La iniciativa busca facilitar acuerdos entre las partes involucradas en disputas cotidianas, a través de mecanismos que, aunque no pasan por un juez, tienen validez legal equivalente a una sentencia.

La apertura del centro se da en un contexto de preocupación por los niveles de violencia en la capital de La Guajira.

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Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante 2025 se registraron 193 casos de lesiones asociadas a violencia intrafamiliar en la ciudad, mientras que en los dos primeros meses de este año ya se contabilizan 29.

Presentación del proyecto a la comunidad. FOTO: DEFENSORÍA.
Presentación del proyecto a la comunidad. FOTO: DEFENSORÍA.

Frente a este panorama, la entidad insiste en la importancia de la conciliación como una herramienta que puede contribuir a mejorar la convivencia y reducir la carga del sistema judicial, al permitir que las personas gestionen sus diferencias de manera más ágil.

El nuevo centro atenderá casos relacionados con conflictos frecuentes como incumplimientos de acuerdos de pago, disputas por arriendos, cuotas alimentarias, daños y perjuicios, problemas por ruido, riñas y situaciones de violencia intrafamiliar, entre otros.

Además de ofrecer una vía más rápida para la resolución de conflictos, este mecanismo busca evitar los tiempos prolongados y los costos asociados a los procesos judiciales tradicionales.

“Este centro representa una apuesta por el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia en el departamento de La Guajira”, dijo la entidad en un comunicado.

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El servicio estará disponible de lunes a viernes en jornada continua, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, con una pausa al mediodía. La sede está ubicada en la carrera 10 # 14A–21, y también se habilitaron canales de atención virtual para ampliar el acceso de la ciudadanía.

Bloque de Preguntas Frecuentes

Es un espacio donde las personas pueden resolver conflictos mediante acuerdos voluntarios, sin acudir a un juez. Estos acuerdos tienen validez legal y pueden evitar procesos judiciales largos.
Sí. Los acuerdos logrados en centros de conciliación autorizados tienen la misma validez jurídica que una sentencia judicial.
Se pueden resolver disputas como deudas, arriendos, cuotas alimentarias, problemas de convivencia y algunos casos de violencia intrafamiliar.
Es un espacio donde las personas pueden resolver conflictos mediante acuerdos voluntarios, sin acudir a un juez. Estos acuerdos tienen validez legal y pueden evitar procesos judiciales largos.
Sí. Los acuerdos logrados en centros de conciliación autorizados tienen la misma validez jurídica que una sentencia judicial.
Se pueden resolver disputas como deudas, arriendos, cuotas alimentarias, problemas de convivencia y algunos casos de violencia intrafamiliar.

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