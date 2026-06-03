Petro ha intervenido en los asuntos de todos estos países, pero hoy critica a Trump por apoyar a De la Espriella

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad”, dijo el presidente Gustavo Petro en referencia al apoyo de Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Si bien esto sí se considera como una injerencia en asuntos de Colombia, Petro ha intervenido múltiples veces en temas de otros países. Una de las más célebres injerencias de Petro en los asuntos de otro país se dio cuando, desde las calles de Nueva York, en Estados Unidos, llamó al Ejército norteamericano a desobedecer las órdenes de Trump. Eso generó que le quitaran la visa de ese país.

El caso de Bolivia y las tensiones con respecto a Evo Morales

El episodio más reciente tuvo que ver con las protestas que enfrenta Bolivia. A través de su cuenta de X, Petro aseguró que el país andino vive una “insurrección popular” y le echó la culpa a “la soberbia geopolítica”. Lea también: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral

También dijo que “No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas”, palabras que fueron vinculadas desde diferentes sectores con la situación jurídica del expresidente Evo Morales. Actualmente, hay una orden de captura en su contra y fue declarado en rebeldía, luego de que este no se presentara a un juicio donde se le investiga por una presunta relación que habría sostenido con una menor de 15 años durante su periodo presidencial. Morales se encuentra prófugo de la justicia. Mientras Morales dio las gracias a Petro por “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”, la Cancillería boliviana rechazó las afirmaciones de Petro y dijo “no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia” y que consideraban “improcedentes” cualquier “interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales”.

Las polémicas declaraciones sobre Chile y las elecciones en Sudamérica

Otro pronunciamiento famoso tiene que ver cuando Chile votó en contra de una propuesta de Constituyente, que era promovida por el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric. Petro llevaba menos de un mes en la presidencia y, mientras Boric reconoció que “fue una decisión democrática”, Petro dijo que “revivió Pinochet”, haciendo referencia al dictador chileno. Hace poco, cuando fue elegido presidente el conservador José Antonio Kast, Petro dijo: “jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi”. Presidentes de izquierda de otros países, como Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), le desearon a Kast “mucho éxito” y lo invitaron a trabajar “por el bien de los países y la región”. La prueba de que se puede estar en orillas opuestas y mantener los canales diplomáticos funcionando con normalidad.

Pronunciamientos de Petro sobre las elecciones de Argentina y Ecuador

También habló de las elecciones en Argentina, cuya segunda vuelta se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2022. En esa ocasión, justo como está haciendo Trump en este momento, Petro hizo un llamado explícito para votar por el candidato oficialista, el entonces ministro de Economía Sergio Massa. “En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie deciden los argentinos. Un (Javier) Milei que nos regresa a Pinochet y Videla. O un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas. Nunca hay que que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza”, escribió en su cuenta de X. Cuando ganó Daniel Noboa en Ecuador, Petro pidió publicar las actas electorales y no reconoció los resultados porque “no hay elecciones libres bajo estado de sitio”. Esto, a pesar de que la entonces canciller Laura Sarabia hubiera reconocido el triunfo de Noboa.

Los asuntos de Venezuela y Brasil y el apoyo de México

En Venezuela, paradójicamente, nunca dijo que hubiera existido fraude electoral por parte de Nicolás Maduro, a pesar de que haya pruebas contundentes de que su régimen dictatorial se robó las elecciones presidenciales de 2024. Si bien pidió mostrar las actas electorales y dijo no reconocer al régimen, en algunas ocasiones, atribuyó que las elecciones no fueran libres al bloqueo económico estadounidense, no al régimen. A su vez, cuando el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, Petro escribió “Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia”. Tampoco expresó rechazo, evidentemente, a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablara de las acusaciones de fraude sin fundamento que Petro viene divulgando desde la primera vuelta presidencial. Lea también: Marco Rubio calificó a Petro como “problemático” y dijo que en la región hay países que no son aliados de EE. UU. como Colombia “Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que no fue un conteo limpio. Es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, dijo Sheinbaum. Como todos los anteriores ha habido más casos que dejan claro que, si bien lo de Trump es una injerencia en los asuntos internos colombianos, a Petro no le ha molestado hacer lo mismo en otros países.

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