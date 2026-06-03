Espaldarazo de las cortes a la Registraduría tras denuncias de Petro sobre fraude electoral

El pronunciamiento llega en medio de las tensiones que se han producido tras la primera vuelta presidencial y de los cuestionamientos que han circulado alrededor del conteo de votos y los escrutinios.

En un comunicado conjunto, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresaron su “pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país , que cumplen una función esencial para la garantía de la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano”.

Las altas cortes volvieron a salir al paso de una controversia generada por el presidente Gustavo Petro . Esta vez, el tema fue la confianza en los resultados electorales y el trabajo de las autoridades encargadas de los escrutinios.

El mandatario habló de un “posible fraude”, que según él, puede comprobar.

“Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país, por el que he luchado toda mi vida, hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento. El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente, que era el requisito básico de la transparencia electoral”, aseveró Petro en sus redes sociales.

Estas denuncias, sin embargo, han sido desestimadas por las autoridades correspondientes.

En ese escenario, las cortes defendieron el trabajo de los jueces que participan en esas comisiones y recordaron que el escrutinio electoral es una actuación “reglada por la Constitución y la ley” que se adelanta “con independencia y rigor por parte de las comisiones escrutadoras, integradas principalmente por jueces de la República”.

Las cortes también respaldaron a la Registraduría, tras quedar en medio de la controversia política. En el comunicado señalaron que apoyan a la entidad porque ha articulado esfuerzos con organismos de control, autoridades competentes y observadores internacionales para garantizar “un proceso transparente y confiable”.

Además, recordaron que la última palabra sobre los resultados la tiene el Consejo Nacional Electoral, al que le corresponde “declarar los resultados definitivos de los comicios dentro del marco legal establecido”.

No es la primera vez durante el gobierno Petro que los máximos órganos de la Rama Judicial salen públicamente a fijar posición frente a polémicas que involucran al presidente o a decisiones de su administración.

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Por eso, el comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía, a las instituciones y a los actores políticos a “preservar el respeto por el ordenamiento constitucional” y a confiar en los mecanismos legales previstos para verificar y consolidar los resultados.

También exhortaron a los servidores públicos a actuar con “responsabilidad, prudencia y respeto para evitar la confrontación, la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral”.

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Casi al mismo tiempo, la Registraduría salió a responder, uno a uno, los comentarios del mandatario. Desmintió el tema del supuesto fraude, irregularidades en el censo electoral, el potencial de votantes, el número de mesas de votación y la modificación del software. Vale recordar que los jueces de la República confirmaron que el escrutinio coincidió en un 99.94 % con los resultados del preconteo.