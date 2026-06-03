Consejo Gremial rechaza invitación de Cepeda a dialogar con el sector empresarial: “Ha cuestionado los resultados electorales sin pruebas”

El Consejo Gremial Nacional informó que no impulsará espacios de diálogo institucional con sectores políticos que desconozcan los resultados electorales o pongan en duda la legitimidad del proceso electoral sin pruebas verificables. La decisión se conoció tras la invitación realizada el 30 de mayo por Iván Cepeda al sector empresarial para discutir sus propuestas y buscar acuerdos.
En un comunicado, la organización sostuvo que la confianza en las instituciones y el respeto por las reglas democráticas son condiciones necesarias para cualquier interlocución con los gremios del país.
Siga leyendo: Iglesia católica le pide a Cepeda y a De la Espriella eliminar violencia verbal en sus discursos