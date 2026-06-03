Video: Feid sorprendió a estudiantes de la Universidad de Antioquia en la apertura de la Semana Estudiantil

Cientos de estudiantes de la Universidad de Antioquia recibieron el martes una sorpresa que no estaba en el programa oficial. Feid, compositor, productor discográfico y uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional en el género urbano, apareció en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria durante la apertura de la Semana Estudiantil. El reguetonero protagonizó el inicio de esa celebración académica y cultural que arrancó desde las 3:00 de la tarde y que se extenderá hasta el 11 de junio.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Videos registraron el momento en que el artista fue recibido por la comunidad universitaria con aplausos, gritos y una euforia colectiva que convirtió la jornada en tendencia en plataformas digitales.

Las imágenes mostraron una Plazoleta Central desbordada, con estudiantes que no ocultaron el entusiasmo ante una aparición que nadie anticipaba. Tito, la mascota institucional inspirada en un mono tití gris, también estuvo presente y acompañó la jornada junto a los asistentes.

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Pero la presencia de Feid en la institución tiene un componente que va más allá de la sorpresa. Jorge Mario Villada, su padre, es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia desde hace varias décadas, una relación que ha permitido que el cantante mantenga una cercanía con la Alma Máter desde diferentes etapas de su vida. Según la información compartida por la universidad, ese vínculo familiar fue determinante para que Feid aceptara sumarse a la apertura de la Semana Estudiantil y compartiera la jornada con los estudiantes. Lea también: Feid impulsa a su prima Mariana para que abra los conciertos del Falxo Tour

La visita contó además con el respaldo de Good Kidz, la fundación impulsada por el artista y su familia, organización que desarrolla proyectos orientados al fortalecimiento del desarrollo humano a través de actividades formativas, recreativas, artísticas y lúdicas. La Semana Estudiantil es liderada y promovida por los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario. Su propósito principal es fortalecer los lazos entre los miembros de la comunidad universitaria, promover reflexiones sobre el cuidado de los espacios institucionales y reconocer las distintas formas de apropiación cultural y participación dentro de la institución. La apertura del martes no se limitó a la aparición del artista. Durante la jornada también participaron la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, integrantes de la Murga del Indigente y miembros de la Banda de Los del Sur, en un programa que combinó música y fútbol como ejes de la celebración. Siga leyendo: Travis Scott enfureció a sus fans tras dar un concierto de solo 20 minutos en Turquía: algunos pagaron hasta $1.000 dólares

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