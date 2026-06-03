Carolina Ramírez dio a luz a su hijo “Sur”: estas son las primeras imágenes del bebé de “La reina”

El hijo de Carolina Ramírez, protagonista de “La reina del flow”, nació el martes 2 de junio. La noticia la dio a conocer la actriz en una publicación en sus redes sociales, donde también compartió las primeras fotografías del recién nacido. En una de las imágenes se observa la mano del bebé sujetando la de su padre, Martin Cordine.
El proceso de embarazo la actriz lo mantuvo en reserva durante varios meses, mientras participaba en las grabaciones de la tercera temporada de “La reina del flow”. Durante ese periodo tuvo que adaptar su agenda de grabación y el equipo de producción reorganizó escenas para cuidar su salud y la del bebé.
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Entre las medidas adoptadas estuvieron la reorganización de escenas, la reducción de exigencias físicas en secuencias específicas y el uso de vestuario y encuadres de cámara para evitar que el embarazo fuera visible durante la grabación. En las primeras semanas de gestación, Carolina Ramírez enfrentó complicaciones de salud, entre ellas la aparición de un hematoma y episodios que requirieron reposo, lo que en algunos momentos llevó a su hospitalización temporal.