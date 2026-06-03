Carolina Ramírez dio a luz a su hijo “Sur”: estas son las primeras imágenes del bebé de “La reina”

El hijo de Carolina Ramírez, protagonista de “La reina del flow”, nació el martes 2 de junio. La noticia la dio a conocer la actriz en una publicación en sus redes sociales, donde también compartió las primeras fotografías del recién nacido. En una de las imágenes se observa la mano del bebé sujetando la de su padre, Martin Cordine. El proceso de embarazo la actriz lo mantuvo en reserva durante varios meses, mientras participaba en las grabaciones de la tercera temporada de “La reina del flow”. Durante ese periodo tuvo que adaptar su agenda de grabación y el equipo de producción reorganizó escenas para cuidar su salud y la del bebé. Entérese: Carolina Ramírez está embarazada de su primer hijo a los 42 años: “Los astros se alinearon” Entre las medidas adoptadas estuvieron la reorganización de escenas, la reducción de exigencias físicas en secuencias específicas y el uso de vestuario y encuadres de cámara para evitar que el embarazo fuera visible durante la grabación. En las primeras semanas de gestación, Carolina Ramírez enfrentó complicaciones de salud, entre ellas la aparición de un hematoma y episodios que requirieron reposo, lo que en algunos momentos llevó a su hospitalización temporal.

Pero finalmente llegó el momento esperado, el nacimiento de su hijo, a quien llamaron “Sur”. La actriz puso un mensaje en sus redes sociales en el que dijo: “Soy mamá de SUR”, y fue complementado por la publicación del padre del bebé, Martin Cordine, quien en Instagram relató el momento del nacimiento y compartió detalles sobre el recién nacido. “Bueeeno... Ayer, 2 de Junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio, con mucho pelo, y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras Mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en SUR CORNIDE-RAMÍREZ”, escribió. Le puede interesar: La Reina del Flow anuncia concierto por Latinoamérica: ¿qué países visitará?

En la fotografía, el pequeño Sur aparece descansando sobre el regazo de su madre, vistiendo un tierno mameluco blanco con un estampado de perritos. En la parte superior derecha de la imagen se aprecia sutilmente su cabeza, lo cual coincide con la descripción de su abundante cabellera mencionada por su padre. Lea también: Callum Turner, el hombre que conquistó a Dua Lipa y podría ser el próximo 007 En la misma publicación, Martin Cordine añadió una reflexión sobre el nacimiento del niño y su entorno familiar. “Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de @carocali , nuestro cachorrito humano. Gracias a las familias, los amigos y sobretodo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible”, agregó.

Nace “Sur”, el hijo de Carolina Ramírez, con un peso de 4.500 gramos. Foto: redes sociales @carocali y @martincornide

La publicación ya supera los 20 mil “me gusta” y acumula más de mil comentarios repletos de felicitaciones para la actriz. Entre las reacciones está la de Carlos Torres, su co-protagonista y encargado de dar vida a Charly Flow en La reina del flow. El actor celebró la noticia con un emotivo y cercano mensaje en redes sociales: “¡Ohhhh qué alegría! ¡Ya lo tenemos aquí! Con razón tenías esa tripa, Caro, ¡qué grande nació! ¡Enhorabuena a los dos! ¡Disfrutadlo mucho! No busquéis las instrucciones, no vienen, ¡tenéis que escribirlas vosotros! Se os quiere a los tres”, escribió. Siga leyendo: ¿Machismo en “La casita” de Bad Bunny? Hay polémica por las mujeres elegidas Preguntas y respuestas