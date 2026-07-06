Bloques de seguridad urbana: la apuesta de Abelardo para enfrentar al crimen en las ciudades

En exactamente un mes, el abogado penalista Abelardo De la Espriella asumirá la Presidencia junto a José Manuel Restrepo. Todavía no ha llegado a la Casa de Nariño y ya uno de sus anunciados decreto, la creación de un “Bloque de Defensa para la Seguridad” en las ciudades, genera apoyos y detractores.
El nuevo mandatario dijo este domingo en su cuenta de X: “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga”.