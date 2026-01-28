Abren investigación interna en Procuraduría por cédula de Daniel Quintero que aparecía como “cancelada por muerte”

En la página web de consulta de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, la cédula de Daniel Quintero aparece registrada con el estado “cancelada por muerte”, según el sistema público de verificación de la entidad.
La información se obtiene al ingresar el número de identificación de Quintero en el portal oficial de antecedentes disciplinarios, donde el sistema arrojaba esa información.
EL COLOMBIANO verificó directamente en la página oficial de la Procuraduría en la mañana de este 28 de enero y constató que, al consultar la cédula del exalcalde, la base de datos muestra el siguiente mensaje: “INFORMACIÓN NO DISPONIBLE POR VIGENCIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD SEGÚN REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL REGISTRA –CANCELADA POR MUERTE–(sic)”.
Sin embargo, en la página de la Registraduría aparece vigente la cédula, según documentos conocidos este miércoles.
Horas después del incidente, desde la Procuraduría anunciaron una investigación interna para determinar por qué aparecía inicialmente esa información que luego fue modificada.