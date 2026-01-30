Cuando el nuevo ministro de Justicia criticaba a Petro por “no entender la dimensión institucional del cambio”

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, antes de su nombramiento en reemplazo de Andrés Idárraga, había cuestionado asuntos del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien le quedan siete meses de mandato. Cuervo ha sido asesor en temas de análisis, formulación y evaluación de políticas públicas en administración de justicia, derechos humanos y políticas sociales. En su hoja de vida figuran distintos cargos públicos, como por ejemplo la jefatura de oficina de apoyo en defensa judicial en el Ministerio de Justicia, la consejería de derechos humanos de la Presidencia, y la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría. Además, Cuervo ha sido opinador en medios de comunicación. Tiene una columna en El Espectador e hizo parte de un programa de análisis de Noticias RCN. Desde su columna, de hecho, ha sido crítico de algunas decisiones del Gobierno y también publica con frecuencia en la red social X su visión sobre diversos asuntos de coyuntura.

Por ejemplo el pasado 19 de enero, dijo que la Fiscalía “tendrá que dar muchas explicaciones sobre el retiro de la imputación al director de la UNP, Augusto Rodríguez”, en referencia al caso del asesinado Miguel Uribe Turbay. En una columna de opinión en El Espectador, el 25 de noviembre del año pasado, cuestionó la administración de Petro al decir que “no ha sido un gobierno de grandes transformaciones institucionales, las reformas que ha concretado no constituyen precisamente una revolución progresista”, pero resaltó que haya “logrado un cambio en la forma como el Estado se relaciona con sectores sociales históricamente excluidos”. Cuatro días atrás, en el mismo periódico, había criticado la seguridad en el país, la cual “tiene que revisarse y cambiar el libreto de negociación sin presión militar y concesiones a cambio de nada. Los incentivos de la “Paz Total” fueron equivocados y el gobierno tiene tiempo para corregir el rumbo”. También en el mismo escrito dijo que las relaciones internacionales deben recomponerse, incluyendo una normalización con los Estados Unidos “con un criterio más equilibrado y menos obsecuente de lo que nuestra diplomacia nos tiene acostumbrados”. Criticó las reformas al sistema de salud al decir que este no “ha mejorado y eso afecta a millones de colombianos”. Otros cuestionamientos los ha escrito en la Revista Razón Pública. El 1 de junio del año pasado publicó un artículo titulado “La ministra que renuncia: de justicia y de política”, luego de la renuncia de Ángela María Buitrago a la cartera de justicia, “porque no aceptó presiones indebidas ni entendió —o no quiso entender— el juego político del gobierno. Su renuncia muestra, una vez más, por qué la justicia estorba en la política, y por qué la política necesita más que rectitud”.

Cuervo, abogado con posgrados en derecho público y política pública, en su artículo destacó el perfil profesional de Buitrago al reinvindicar que ella llegaba al cargo del mundo judicial y académico, y que por ello había sido “una fiscal respetada, vertical e incorruptible”. No obstante, también la cuestionó como “una ministra a la defensiva, que parecía más una suerte de segunda voz en el gobierno en temas jurídicos —función que es responsabilidad de la Secretaría Jurídica de la Presidencia —que no entendió la dimensión política y de política pública que debe tener un ministro en el Estado colombiano”. Cuervo también exaltó que haya sido ella quien se atrevió a sentar “en el banquillo a altos mandos militares por los crímenes cometidos en la retoma del Palacio de Justicia” en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Exaltó también su trayectoria como asesora de Naciones Unidas y su aporte en la CIDH para investigar el crimen de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México. Puede leer: “Queda claro que el gobierno de Petro, del M-19, le negó a Miguel la protección”: Miguel Uribe Londoño Sin embargo, el jurista dio a conocer que la exfiscal, al frente de la cartera de Justicia, tuvo desencuentros con la administración Petro, el primero de ellos en su primer Consejo de Ministros, donde ella manifestó sus reservas sobre la política de paz total, llamando la atención sobre los problemas de seguridad que ella misma conoció en las regiones. “Ese día empezó la salida de Buitrago del gobierno, porque la poca confianza que tenía se perdió. Para seguir en el gobierno había que ganarse el apoyo de Armando Benedetti, y esto no iba a pasar con la ministra, dado su carácter y forma de entender el servicio público”, afirmó el profesor Jorge Iván Cuervo. Lea aquí: Lo que revela la nueva fractura en el gabinete tras la denuncia de Idárraga por ‘chuzadas’ desde el MinDefensa Agregó que la abogada “esperó demasiado, y cuando empezó a sentir que querían interferir en sus funciones y no contó con el respaldo del presidente, decidió irse”. El abogado indicó que Ángela Buitrago no tenía “línea directa” con el presidente Petro, lo que terminó pesando para ella tomar la decisión de marcharse del cargo el 1 de mayo de 2025. Cuervo en su relato hizo una denuncia que hoy cobra vigencia al llegar él al Ministerio de Justicia: “la llamaron a pedirle nombramientos, a pedirle cabezas de personas que ella ratificó —como el Director de Drogas—, traslados de personas privadas de la libertad para ambientar la paz total, hasta autorizaciones para la exportación de sustancias restringidas, gracias a la lamentable intervención de una senadora del Pacto Histórico, vía la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Angie Rodríguez, en ese momento)”.

”Trajo a Eduardo Montealegre para justificar lo injustificable”: Cuervo