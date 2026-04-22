“En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

A principios de enero, Angie Rodríguez renunció a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Desde ese momento, está a cargo del Fondo de Adaptación. En medio de una entrevista este martes, señaló que, según ella, funcionarios de este Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo. ¿Crece la tensión entre los cercanos al presidente Petro? Dos de las personas que, según Rodríguez, han incidido en este “boicot” en su contra son Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. En entrevista con Semana, la exdirectora del Dapre aseguró que este último se habría unido con más personas para “perjudicarla”. “Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, aseguró Rodríguez. Amplié la información: “Me sacó del chat”: Carlos Carrillo habla de “jugada infantil” de Angie Rodríguez en su contra

El plan de “boicot”

Es más, señaló que presuntamente Carlos Carrillo estaría pagando a una persona para obtener información sobre ella. La exdirectora del Dapre se refirió al hecho como “espionaje” y “concierto para delinquir”, y sostuvo que el objetivo, según su percepción, “es exterminarme”. Rodríguez dijo sobre esto que tiene chats que revelarían estas intenciones: “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, estableció en entrevista con el medio ya mencionado. En las imágenes, según la versión de Rodríguez, Carrillo habría afirmado que “la acción del Caballo de Troya siempre funciona” y allí, en ese contexto, el supuesto espía le preguntó si podía hacerle una consulta para obtener una respuesta honesta: “¿Aparte de mi persona, tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?”. Carrillo, de acuerdo con Rodríguez, respondió: “De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”. A lo que el supuesto espía agregó: “Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí”. Conozca: Petro mantiene a Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la UPC pese a decisión de la Fiscalía, ¿y ahora?

La exdirectora del Dapre también relató otros mensajes atribuidos a Carrillo, en los que habría señalado: “Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”. Según Rodríguez, esto se referiría a que a ella la querrían “matar” o “llevar presa”. Y es que Carrillo y Guerrero han tenido varios ‘rifirrafes’ dentro del Gobierno. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, hace unos meses presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo por presunto acoso laboral, señalando a Rodríguez como su superior jerárquica. Carrillo afirmó que, de forma reiterada y pública, se habrían cuestionado su trabajo y el de su equipo. La controversia se intensificó luego de que Rodríguez denunciara presuntas irregularidades en la contratación y ejecución presupuestal del Fondo durante la gestión de Carrillo, a quien señaló directamente en una inusual rueda de prensa en la Casa de Nariño. El trasfondo del enfrentamiento está en el control y la contratación del Fondo Adaptación, creado tras el fenómeno de La Niña de 2010 y 2011 y convertido con los años en un foco de disputas por los millonarios recursos que administra. “Yo sé que Carlos Carrillo y Raúl Moreno (actual jefe de despacho de la Presidencia), a quien yo llevé a la jefatura de despacho presidencial, se conocían de antes, eran amigos. Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre. Se unen con Carrillo”, dijo Rodríguez en la entrevista. En contexto: Sucesor de Benedetti y Saade: perfil de José Raúl Moreno, cuarto jefe de despacho de Petro

“La señora Juliana Guerrero es la que maneja el poder”

Rodríguez señaló que dentro de Casa de Nariño “hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enloquecidos”. Aseguró, entre otras cosas que muchas personas en su interior creen que “este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo” y que un ejemplo de ello es la “señora Juliana Guerrero”. Sobre esto, la exdirectora del Dapre fue aún más contundente. Dijo que “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades y en este caso ella, voy a contar un tema, ella se encargó también de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez”. También reveló que fue ella la que denunció “al interior del Gobierno” que Guerrero “no tenía los títulos profesionales de manera legal; fui yo”. Y dijo que esa información se la dio a conocer al jefe de Estado. Justamente, dijo que cuando le informaron que debía publicar la hoja de vida de Guerrero, ya intuía que no superaría los filtros. “La publiqué, pero sabía que no era profesional. No obstante, a los quince días me dicen que ya tiene los títulos y yo dije: ‘No puede ser, no le cabe en la cabeza a nadie’. Cuando pido que me los dejen ver, encuentro varias inconsistencias. Yo fui auditora en la Contraloría General, en la seccional de Bogotá; yo tenía un ojo clínico. Cuando vi eso, dije: ‘Esto no puede ser, estos títulos son falsos. ¿Quién se va a graduar en menos de quince días?’ Nadie”, aseguró. Y que a partir de eso la posición de Guerrero con ella fue determinante: “Me gané a mi peor enemiga, Juliana Guerrero”, aseguró Rodríguez. Lea también: Fiscalía se mete al primer anillo de Petro e imputa a Juliana Guerrero por diploma

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