Caso Neil Cubides: así ejecutó la banda “Los Kamaleones” el secuestro y homicidio en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al secretario de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, anunció este martes en rueda de prensa la captura y judicialización de los cuatro presuntos responsables del secuestro y asesinato del profesor de la Universidad Externado, Neil Cubides, quienes ya fueron enviados a un centro carcelario.
El hecho ocurrió la noche del 15 de enero y desde la madrugada del 16 de enero la Policía activó un proceso investigativo que permitió identificar a la estructura criminal responsable. La investigación de la SIJIN fue clave para establecer a los implicados y el rol de cada uno dentro de la organización.
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Se identificó a la banda “Los Kamaleones”, con al menos ocho casos de paseo millonario, estos hombres son identificados con los alias de Cabezón, Pipo, Chirri y Pecueca. Tres de los capturados tenían antecedentes y uno había sido detenido por este mismo delito, pero quedó en libertad en diciembre por vencimiento de términos.
Esto abrió una reflexión sobre el funcionamiento del sistema judicial y las fallas que permiten la reincidencia. “Tenemos delincuentes peligrosos responsables de hurtos en donde pusieron en peligro la vida de su víctima, y están en prisión domiciliaria, prácticamente con la libertad de seguir actuando. Eso es una falla fundamental del Estado. Tenemos que enfrentarlo y yo espero una respuesta del ministro sobre cuál es el plan para enfrentar eso”, declaró el alcalde de Bogotá.