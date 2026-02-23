Corte Suprema niega tutela y deja en firme condena de Margareth Chacón por caso Marcelo Pecci

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Margareth Chacón al negar la acción de tutela con la que su defensa buscaba rehacer el juicio por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen ocurrido en mayo de 2022 en las playas de Barú, en Cartagena, mientras el funcionario se encontraba de luna de miel.
Chacón ha sido señalada por las autoridades como una de las piezas clave en la planeación del homicidio y fue condenada a 35 años de prisión. Con la tutela, su equipo jurídico pretendía que se anulara lo actuado en el proceso penal, al considerar que durante el juicio se habrían vulnerado garantías fundamentales, en particular el derecho al debido proceso y a la defensa.
Según el recurso presentado, el fiscal del caso, Mario Burgos, habría ocultado más del 85 % de la información que, a juicio de la defensa, resultaba favorable para la procesada. También se argumentó que miles de pruebas no fueron reveladas oportunamente, lo que —según el abogado Sergio Clavijo— impidió estructurar una estrategia jurídica sólida y controvertir adecuadamente los elementos presentados por la Fiscalía.