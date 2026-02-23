x

Más de 200 presos políticos en Venezuela siguen en huelga de hambre tras quedar fuera de la amnistía

El gendarme argentino Nahuel Gallo se ha sumado a la huelga de hambre junto a decenas de personas. Esto ocurre tras la reciente aprobación de la ley de amnistía anunciada en principio por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

  • Familias de presos políticos en Venezuela se suman a la huelga de hambre tras las exclusiones en la recién aprobada ley de amnistía. FOTO: captura de video
Agencia AFP
hace 7 horas
bookmark

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido el gendarme argentino acusado de “terrorismo”, Nahuel Gallo, en protesta contra las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía y anunciada en principio por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“¡Libertad!”, “¡que salgamos todos!”, “Rodeo I en huelga” de hambre, gritó un grupo de presos políticos, constató un periodista de la AFP. Respondían a familiares, que suben cada noche hasta una pequeña montaña desde donde se ve el pabellón y gritan mensajes de aliento.

Lea también: Guanipa dice que queda en “libertad plena” por ley de amnistía en Venezuela, ¿a qué se refiere?

La huelga de hambre comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, mientras otros presos recibían su libertad y una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entró el domingo para examinar a los reclusos. También logró acceso a otros penales como el temido Helicoide.

No todos los detenidos se unieron a la protesta, que sigue a otra huelga de hambre de familiares la semana pasada frente a otro penal, para pedir rapidez en un proceso de excarcelaciones previo a la aprobación de la amnistia.

El Parlamento aprobó la ley el jueves pasado. Es una iniciativa de la presidenta Rodríguez, que aprovecha el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero. La ley excluye casos relacionados con temas militares, que son los más frecuentes en El Rodeo I.

“Un primer paso” en la aprobada amnistía en Venezuela

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la amnistía. Explicó también que 11.000 personas en libertad condicional tendrán libertad plena gracias a la nueva norma.

“Es la primera vez que nos dejan acercarnos a ese centro penitenciario”, dijo a los familiares Filippo Gatti, coordinador de Salud del CICR para Venezuela. “Es un primer paso y yo creo que vamos en camino”.

Los médicos desconocían el llamado a huelga, según la conversación con las familias a las afueras del Rodeo. Yalitza García dijo a la AFP que su yerno, el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, se sumó a la protesta. Dice que recibe información sobre él a través de otros familiares y alguno de los custodios.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, acusado de terrorismo y conspiración. El gobierno dijo que una comisión parlamentaria estudiará casos excluidos por la amnistía y no descarta indultos del Ejecutivo.

Los testimonios de las familias de presos políticos en Venezuela

Un grupo de cinco personas fue recibidos con aplausos al salir de prisión. Llevaban en la mano su boleta de excarcelación. “Decreto de sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal”, se lee en la orden de liberación de Wilfredo García, de 31 años. No tiene claro qué pasó, apenas leyó el documento y salió. Fue acusado de “terrorismo”, incitación al odio y daño a una instalación eléctrica.

“¡Mira, chama, salió tu esposo!”, grita una mujer al celular en una videollamada. “Amor, amor, acabo de salir... No, no, cálmate”, responde emocionado Robin Colina. Dijo que escuchó, mientras se concretaba su salida, que el lunes saldrían 350 presos del Rodeo. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, reportó 23 liberaciones el domingo.

Las autoridades no se pronunciaron sobre las salidas o la huelga de hambre. El partido del premio Nobel de la Paz María Corina Machado informó la liberación de al menos siete de sus dirigentes. “¡Pronto nos abrazaremos en libertad!”, escribió la líder opositora en X.

Además de los siete miembros de Vente, fue liberado Pedro Guanipa, hermano del aliado de Machado y exdiputado Juan Pablo Guanipa. "Confiamos que esta nueva etapa política que vive el país abra las celdas de todos los presos políticos. Seguiremos luchando para alcanzar un país donde la libertad y la democracia sean una realidad", escribió el dirigente en X.

Siga leyendo: “Ese no era el trato”: senador de EE.UU. UU. lanzó advertencia a Delcy Rodríguez por nueva detención de Juan Pablo Guanipa

