Dolor en Quindío: exparticipante de ‘La Voz Kids’ murió atropellada por un “carro fantasma” y el conductor huyó

Hay conmoción en el departamento del Quindío por el aparatoso accidente del que fue víctima una exparticipante de La Voz Kids y estudiante universitaria en compañía de otra persona vinculada al mundo del entretenimiento. Se trata de Nicole Valeria Vargas, de 19 años, quien fue embestida junto a William Andrés Paipa, de 40 años, por un “carro fantasma” mientras cruzaban la vía Circasia-Armenia. Lea también: Los accidentes de tránsito, con motos involucradas, son la mayor causa de atención del Sistema de Emergencias de Medellín De acuerdo con algunos reportes de diarios locales, el hecho ocurrió el 21 de febrero a las 8:30 p. m. cuando Nicole y Paipa habían terminado su jornada laboral e intentaban cruzar la carretera en el sector conocido como El Solar para dirigirse a sus hogares. Fue en ese instante que fueron impactados por el vehículo que luego huyó del lugar.

Las autoridades continúan con la investigación del caso y la búsqueda del conductor responsable de este accidente, así como con la recopilación de pruebas que permitirán esclarecer las causas de estas muertes. Los cuerpos fueron enviados a Medicina Legal para su respectivo análisis.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

Nicole Valeria Vargas se hizo conocida por su participación en La Voz Kids Colombia, edición 2019, donde se destacó por su talento vocal siendo una niña de aproximadamente 12 años.

Además de su carrera artística, Nicole estudiaba Administración de Negocios en la Universidad del Quindío, misma institución que envió sentidas condolencias a la familia de la joven y del otro implicado en este accidente de tránsito. “La joven y talentosa uniquindiana le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que le hizo sobresalir en diferentes eventos. Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma mater”, se lee en un comunicado de la institución. ”Hoy despedimos a nuestra estudiante ejemplar, a una artista apasionada y a un ser humano que iluminó con su voz y su presencia cada espacio que compartió”, agregaron.