Dolor en Quindío: exparticipante de ‘La Voz Kids’ murió atropellada por un “carro fantasma” y el conductor huyó

En el accidente también falleció William Andrés Paipa, de 40 años, tras ser embestido junto a Nicole por el vehículo. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

  • Nicole Valeria Vargas, de 19 años, murió en un accidente de tránsito en el departamento del Quindío. FOTOS: Captura de video y tomada de Facebook
    Nicole Valeria Vargas, de 19 años, murió en un accidente de tránsito en el departamento del Quindío. FOTOS: Captura de video y tomada de Facebook
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Hay conmoción en el departamento del Quindío por el aparatoso accidente del que fue víctima una exparticipante de La Voz Kids y estudiante universitaria en compañía de otra persona vinculada al mundo del entretenimiento.

Se trata de Nicole Valeria Vargas, de 19 años, quien fue embestida junto a William Andrés Paipa, de 40 años, por un “carro fantasma” mientras cruzaban la vía Circasia-Armenia.

Los accidentes de tránsito, con motos involucradas, son la mayor causa de atención del Sistema de Emergencias de Medellín

De acuerdo con algunos reportes de diarios locales, el hecho ocurrió el 21 de febrero a las 8:30 p. m. cuando Nicole y Paipa habían terminado su jornada laboral e intentaban cruzar la carretera en el sector conocido como El Solar para dirigirse a sus hogares. Fue en ese instante que fueron impactados por el vehículo que luego huyó del lugar.

Las autoridades continúan con la investigación del caso y la búsqueda del conductor responsable de este accidente, así como con la recopilación de pruebas que permitirán esclarecer las causas de estas muertes. Los cuerpos fueron enviados a Medicina Legal para su respectivo análisis.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

Nicole Valeria Vargas se hizo conocida por su participación en La Voz Kids Colombia, edición 2019, donde se destacó por su talento vocal siendo una niña de aproximadamente 12 años.

Además de su carrera artística, Nicole estudiaba Administración de Negocios en la Universidad del Quindío, misma institución que envió sentidas condolencias a la familia de la joven y del otro implicado en este accidente de tránsito.

“La joven y talentosa uniquindiana le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que le hizo sobresalir en diferentes eventos. Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma mater”, se lee en un comunicado de la institución.

”Hoy despedimos a nuestra estudiante ejemplar, a una artista apasionada y a un ser humano que iluminó con su voz y su presencia cada espacio que compartió”, agregaron.

La joven también trabajó como impulsadora de marcas para sostener sus estudios de Administración. Su muerte, junto a la de William Andrés Paipa, ha generado un profundo dolor en la comunidad del Quindío, que se ha unido en plegarias por su eterno descanso.

Auge en ventas de motos eléctricas en Colombia, ¿por qué 98% no está en el Runt?

