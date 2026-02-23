Polémica por críticas de Petro al sistema electoral: Factcheck de cinco cuestionamientos que no tendrían asidero

En medio de la controversia generada por los recientes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la realización de los comicios electorales —que se llevarán a cabo a lo largo de este año (al Congreso, consultas y presidenciales)—, voces expertas advierten sobre el impacto negativo que estas declaraciones podrían tener a pocas semanas de las elecciones.
Como suele ser costumbre, el presidente Gustavo Petro, ensimismado en su propia narrativa, ha puesto en duda en varias ocasiones —a través de redes sociales, específicamente en X— la forma en que la Registraduría realiza las elecciones en Colombia. Desde las supuestas problemáticas con los formularios E-14 hasta una propuesta para dejar que los “soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales”.
Ha cuestionado a la Registraduría, a la Misión de Observación Electoral (MOE), a la Procuraduría y a la Contraloría por diversos temas. Es más, aseguró que “ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude sino de desestimularlo”.