Corte Suprema abrió investigación a la excongresista Gloria Arizabaleta, quien intentó suspender a Petro

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral, por hechos relacionados con la expedición de una orden en la que buscaba suspender al presidente Gustavo Petro.

La excongresista del Pacto Histórico deberá comparecer a indagatoria para responder por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

La decisión fue anunciada este jueves por el alto tribunal, que busca establecer si Arizabaleta incurrió en conductas irregulares durante el ejercicio de sus funciones como integrante de la corporación encargada de investigar al presidente Petro.

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El caso se remonta al pasado 10 de junio cuando se conoció un auto firmado desde el despacho de la entonces representante, mediante el cual ordenaba la suspensión del presidente Petro en una investigación por una posible participación indebida en política.

Sin embargo, la decisión generó controversia porque la Comisión de Acusaciones no tiene competencia constitucional para suspender directamente al jefe de Estado.

En Colombia, cualquier acusación contra un jefe de Estado debe ser estudiada por la Cámara de Representantes en pleno y, de ser aprobada, pasar al Senado, que es la instancia encargada de adelantar el juicio político correspondiente.

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La orden emitida por Arizabaleta no tuvo efectos sobre la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, al considerar distintos sectores jurídicos que carecía de respaldo legal.

La suspensión temporal de funcionarios públicos investigados por presunta participación política corresponde, en determinados escenarios, a la Procuraduría, pero no a la Comisión de Acusaciones.