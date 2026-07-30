MinInterior designado Rodrigo Lara le pidió a la coalición de Gobierno que elija un contralor “anticorrupción”

Que no hagan acuerdos con el Pacto Histórico y que pongan los ojos sobre una persona “anticorrupción”. Eso fue lo que le pidió el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, al Congreso.
En medio del empalme regional en Bogotá, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se pronunció por medio de Lara sobre el proceso que adelanta el Congreso para elegir al próximo contralor general, una contienda que ya se libra en el Capitolio.
En contexto: Dos de los candidatos favoritos para contralor serían cercanos a Gregorio Eljach