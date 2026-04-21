Corte corrige fallo que dejó libres a feminicidas por no creerle a testigo sordomudo

La historia parecía cerrada. Dos hombres habían sido absueltos por el Tribunal Superior de Córdoba, pese a la brutalidad del crimen. Pero la Corte Suprema de Justicia volvió sobre el caso y ahora deberán ir a prisión por más de 40 años.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de los procesados por feminicidio y acceso carnal violento agravado, y ordenó su captura inmediata para cumplir una condena de 525 meses de prisión.
El caso se remonta a un crimen ocurrido en Montería, cuya violencia estremeció a las autoridades. La víctima, Nataly Melody Salas Ruiz, fue agredida en la madrugada del 3 de diciembre de 2016 en el barrio La Castellana.
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“Varios hombres se llevaron a una mujer a una zona despejada en donde la accedieron carnalmente con violencia, la estrangularon y le desfiguraron el rostro con una placa de concreto, lo que le produjo la muerte”, se lee en el comunicado de la Corte.
Inicialmente, los responsables habían sido condenados a 43 años y siete meses de prisión. Sin embargo, el 12 de agosto de 2024, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Montería revocó la sentencia y los dejó en libertad.