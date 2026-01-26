¿Soluciones en el papel? Corte da 10 días al Gobierno para explicar por qué la crisis del Catatumbo persiste

La crisis humanitaria en el Catatumbo, que se arrastra desde hace más de un año sin una respuesta estatal efectiva, volvió a quedar bajo la lupa de la Corte Constitucional. El alto tribunal ordenó al Ministerio del Interior y a las autoridades de Norte de Santander entregar, en un plazo máximo de diez días, un informe detallado y sustentado con pruebas sobre las acciones adoptadas para enfrentar la violencia en la región, al concluir que las medidas implementadas hasta ahora no han generado resultados duraderos.
