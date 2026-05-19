“El 20% de la licencia para sacar el proyecto adelante”: la comprometedora interceptación al alcalde de Villa de Leyva

En el marco del proceso penal contra el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntos hechos de corrupción, salió a la luz pública una comprometedora llamada en la que al parecer exigía una coima del 20% para impulsar un proyecto urbanístico.

Gamboa Chaparro, detenido el pasado 7 de mayo, afronta un expediente por cargos de concusión y prevaricato por acción, relacionados con la construcción de una mansión en la vereda Sábanas.

Dicho proyecto, avaluado en 6 millones de dólares, atraviesa una serie de problemas jurídicos desde 2021, ligados a los trámites de la licencia ambiental y de construcción, que han frenado su avance.

Durante la investigación, la Fiscalía interceptó una serie de llamadas en las que el mandatario municipal, presuntamente, le pidió un soborno para destrabar los trámites a Victoria Solarte, representante de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., la firma que impulsa el proyecto.

“Yo he hablado con el abogado, le he dado instrucciones a Juan Camilo y quería hacerlo directamente contigo. Son dos inspectores, Control Urbano, Planeación y Corpoboyacá. Lo que nosotros planteamos es que manejáramos un 20% del total del valor de la licencia para poderlo sacar adelante”, le dijo el alcalde a Solarte, el 4 de mayo de 2026.

En la misma comunicación, detalló cómo se distribuiría esa plata: “El valor total del 20% de la licencia. ¿Te parece? Se distribuiría de la siguiente forma: inspectores 5%, Control Urbano 5%, y 10% el tema de Corpoboyacá y Planeación”.