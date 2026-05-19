Dólar tocó su nivel más alto del año y cerró cerca de los $3.800

El dólar ha estado marcado por una gran volatilidad por varias razones, tanto nacionales como internacionales. En el contexto local, las expectativas por las elecciones y los movimientos de mercado que ha hecho el Gobierno han devaluado el peso y han hecho que el billete verde se sitúe en precios no vistos desde finales del año pasado.

Mientras que en el internacional, los inversionistas siguen a la expectativa de lo que ocurra en el Medio Oriente y están atentos ante un posible giro hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación impulsada por los precios de la energía.

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La divisa cerró en $3.797,28 lo que representa un alza leve de $0,5 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.796,78. Al cierre, se registró un precio mínimo de $3.768,10 y un máximo de $3.817,99. Se registraron 1.495 movimientos por un monto de US$1.157 millones.

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Mauricio Acevedo, estratega de mercados y derivados de Corficolombiana, aseguró que la semana pasada se vio un comportamiento alcista bastante marcado con una volatilidad marcada. Destacó que el movimiento se puede considerar errático por estar en semanas preelectorales.

Mientras que, en lo internacional, dijo que las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avivan nuevas esperanzas de un posible cese del conflicto en el Medio Oriente.

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De hecho, el mandatario aseguró que suspenderá el plan de ataque contra Irán previsto para el martes, luego de que los líderes de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos le pidieran aplazar la ofensiva mientras avanzan negociaciones que, según ellos, podrían estar cerca de concretar un acuerdo aceptable para Estados Unidos y Medio Oriente.

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“Aunque Trump afirmó que el ataque queda en pausa, también instruyó al Pentágono a mantenerse listo para ejecutar una ofensiva a gran escala “en cualquier momento” si no se alcanza un acuerdo que garantice que Irán no tendrá armas nucleares”, destacó JP Tactical.