“El futuro de la patria depende de nosotros”: padre Diego Jaramillo, quien cumple 94 años

El padre Diego Jaramillo Cuartas, quien este martes cumple 94 años, envió un mensaje al país de cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026.

El líder, presentador de El Minuto de Dios y promotor de un sinfín de proyectos de vivienda se mostró preocupado por el rumbo que podría tomar el país si los ciudadanos no ejercen su derecho al voto de manera consciente y teniendo en cuenta la coyuntura actual.

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En una entrevista con UNIMINUTO Radio, el sacerdote nacido en Yarumal, Antioquia, no hizo referencia a quién debería ser el sucesor del presidente Gustavo Petro, pero sí dejó claro que ese candidato debe reunir todas las cualidades necesarias para servir a un país profundamente marcado por la inseguridad y el conflicto armado.

“Yo tengo un gran aprecio y cariño por mi patria Colombia. Es posible que no siempre uno esté de acuerdo con todo lo que se está haciendo, bien sea por las autoridades municipales, departamentales o nacionales, pero uno quisiera que siempre tuviéramos el mejor gobierno, las mejores propuestas y las mejores acciones para que los colombianos tengamos los mayores beneficios y bendiciones de Dios”, dijo el padre Jaramillo.