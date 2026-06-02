El fuerte llamado de Cormacarena a la U. Nacional por dejar morir 15 caimanes llaneros en tres sedes

La Cormacarena hizo un fuerte llamado a la Universidad Nacional de Colombia para que garantice de manera inmediata la alimentación y el bienestar de cerca de 330 caimanes llaneros (Crocodylus intermedius), una especie catalogada en peligro crítico de extinción y considerada fundamental para el equilibrio ecológico de los ecosistemas de la Orinoquía.
Según la autoridad ambiental, a través de un documento firmado por el director general de Cormacarena, Jhorman Saldañalos, hay ejemplares que atraviesan un periodo de “ayuno prolongado y crítico” que pone en riesgo su supervivencia.
La decisión fue tomada luego de varias inspecciones técnicas que evidenciaron una situación preocupante en los centros donde permanecen los reptiles bajo custodia de la institución académica.
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Los animales se encuentran distribuidos en tres centros de conservación: el Parque Agroecológico Merecure, que alberga 180 ejemplares; la Universidad de los Llanos (Unillanos) tiene 12 individuos; mientras que la Estación Biológica Roberto Franco, en Villavicencio, mantiene un número indeterminado de adultos, juveniles y neonatos.
Las inspecciones revelaron que los caimanes de Unillanos, por ejemplo, no reciben alimento desde el 4 de septiembre de 2025. En el caso de Merecure, la última alimentación registrada fue el 25 de septiembre de ese mismo año. Por su parte, los ejemplares adultos de la Estación Roberto Franco permanecen sin recibir comida desde el 20 de noviembre de 2025.
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El Ministerio de Ambiente, que ha acompañado el proceso, registró que al menos 15 caimanes llaneros, tres de ellos crías, murieron en los tres centros de custodia tras meses sin recibir suficiente alimento y en medio de condiciones de hacinamiento, como lo denunció este martes la senadora Andrea Padilla.