El fuerte llamado de Cormacarena a la U. Nacional por dejar morir 15 caimanes llaneros en tres sedes

La Cormacarena hizo un fuerte llamado a la Universidad Nacional de Colombia para que garantice de manera inmediata la alimentación y el bienestar de cerca de 330 caimanes llaneros (Crocodylus intermedius), una especie catalogada en peligro crítico de extinción y considerada fundamental para el equilibrio ecológico de los ecosistemas de la Orinoquía. Según la autoridad ambiental, a través de un documento firmado por el director general de Cormacarena, Jhorman Saldañalos, hay ejemplares que atraviesan un periodo de “ayuno prolongado y crítico” que pone en riesgo su supervivencia. La decisión fue tomada luego de varias inspecciones técnicas que evidenciaron una situación preocupante en los centros donde permanecen los reptiles bajo custodia de la institución académica. Lea también: 200 caimanes llaneros podrían morir por desnutrición: están sin alimento desde hace seis meses Los animales se encuentran distribuidos en tres centros de conservación: el Parque Agroecológico Merecure, que alberga 180 ejemplares; la Universidad de los Llanos (Unillanos) tiene 12 individuos; mientras que la Estación Biológica Roberto Franco, en Villavicencio, mantiene un número indeterminado de adultos, juveniles y neonatos. Las inspecciones revelaron que los caimanes de Unillanos, por ejemplo, no reciben alimento desde el 4 de septiembre de 2025. En el caso de Merecure, la última alimentación registrada fue el 25 de septiembre de ese mismo año. Por su parte, los ejemplares adultos de la Estación Roberto Franco permanecen sin recibir comida desde el 20 de noviembre de 2025. Vea también: En video | Hito en la conservación: Monitorean por primera vez nido de cóndor andino en Santander El Ministerio de Ambiente, que ha acompañado el proceso, registró que al menos 15 caimanes llaneros, tres de ellos crías, murieron en los tres centros de custodia tras meses sin recibir suficiente alimento y en medio de condiciones de hacinamiento, como lo denunció este martes la senadora Andrea Padilla.

Hacinamiento y deterioro de las condiciones de manejo

Para Cormacarena, la situación que viven los caimanes “representa una amenaza directa para una especie cuya recuperación ha requerido décadas de esfuerzos científicos y de conservación”. La autoridad ambiental también advirtió sobre problemas de hacinamiento en la Estación Roberto Franco. Allí se han identificado estanques con más de diez caimanes adultos, una cifra que supera la capacidad de carga de las instalaciones y que podría afectar el bienestar de los animales, aumentando el estrés, la competencia por recursos y los riesgos sanitarios. Además, los informes técnicos reportan deficiencias importantes en la infraestructura de los centros de conservación. Entre ellas se encuentran la falta de zonas de sombra para neonatos y juveniles, fallas en los sistemas de recambio de agua y la ausencia de áreas arenosas adecuadas para la postura de huevos durante la temporada reproductiva. Las alertas también incluyen afectaciones en la salud de algunos animales. Le puede interesar: Ocho meses de cautiverio casi matan a un chavarrí, ave vulnerable a la extinción en Colombia: la rescataron en Medellín Según los reportes conocidos, se han identificado casos de deficiencia de tiamina —una vitamina esencial para el desarrollo y funcionamiento del organismo— en ejemplares neonatos, es decir, crías. A esto se suma la muerte de un caimán registrada el pasado 28 de mayo en el Parque Agroecológico Merecure. Las causas del fallecimiento aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Riesgo de fuga

Otro de los hallazgos que preocupa a Cormacarena tiene que ver con la seguridad de las instalaciones. En el Parque Merecure se identificaron cerramientos de apenas un metro de altura, una condición considerada insuficiente para contener a ejemplares adultos de esta especie. La autoridad ambiental advirtió que esta situación genera un riesgo inminente de fuga, especialmente durante los periodos reproductivos, cuando los animales suelen desplazarse con mayor frecuencia en busca de sitios adecuados para anidar. El requerimiento de Cormacarena se produce en medio de un desacuerdo sobre quién debe asumir los costos y responsabilidades del programa de conservación. Desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional se ha señalado que el financiamiento debería recaer en el Estado y las autoridades ambientales. No se pierda: Incautaron 570 pieles de pitón, caimanes y avestruz que pretendían ser comercializadas al exterior desde Bogotá Sin embargo, la corporación sostiene que la responsabilidad legal de garantizar el bienestar de los ejemplares es “ineludible” para la universidad, al ser la entidad ejecutora y custodio histórico del programa de conservación del caimán llanero desde la década de 1970, conforme a lo establecido en la Resolución 676 de 1997.

Caso en manos de las autoridades

Ante lo que Cormacarena considera “un riesgo inminente” para la conservación de la especie, la entidad remitió el caso al Ministerio de Ambiente y a la Procuraduría. Paralelamente, organizaciones ambientalistas presentaron una acción de tutela para exigir medidas urgentes que permitan proteger la vida y el bienestar de los ejemplares. Siga leyendo: ¡Gran noticia para la fauna! 757 animales silvestres han regresado a su hábitat tras ser rehabilitados y liberados El caimán llanero es uno de los reptiles más amenazados del planeta y su supervivencia depende en gran medida de los programas de reproducción y conservación desarrollados en cautiverio. Por ello, expertos advierten que cualquier interrupción en su manejo podría afectar seriamente décadas de trabajo destinadas a evitar su desaparición definitiva de los ríos y sabanas de la Orinoquía colombiana. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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