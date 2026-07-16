Perro murió en corregimiento de Medellín luego de que una mujer lo tirara desde un cuarto piso

Una discusión entre dos personas de una misma familia en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, dejó a un perro muerto, el cual lanzaron desde el cuarto piso de la propiedad. Por esta razón, una mujer de 39 años terminó bajo custodia policial por el delito de maltrato animal.
De acuerdo con el coronel Jorge Puentes, comandante del Distrito 5 de la Policía Metropolitana, todo se habría originado luego de que, al parecer, la procesada y otra persona se enfrascaron en una discusión que se tornó cada vez más violenta.