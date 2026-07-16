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Vuelve el fútbol colombiano: así se jugará la Liga, Copa, Torneo y Liga Femenina BetPlay

Todos los torneos del fútbol local se reactivan desde el 23 de julio, en la rama femenina se buscará el campeón. Nacional y DIM están en la lucha por el título.

  • El lateral Frank Fabra es uno de los jugadores del DIM que se mantiene en la nómina y estará con el equipo que ahora, es dirigido por Luis Amaranto Perea. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El lateral Frank Fabra es uno de los jugadores del DIM que se mantiene en la nómina y estará con el equipo que ahora, es dirigido por Luis Amaranto Perea. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Mientras que el telón del Mundial de Norteamérica está a punto de caer, en el fútbol colombiano se reactivan todas las competencias: Liga, Copa, Torneo y Liga Femenina.

El arranque del segundo semestre tendrá también el inicio de la nueva era de los técnicos Luis Amaranto Perea con Independiente Medellín y Lucas González con Atlético Nacional, además del estreno de Envigado como campeón de la B, en busca de regresar a la A.

La Liga y el Torneo inician los campeonatos del segundo semestre para buscar los nuevos campeones, mientras que la Copa se reactivará con la fase B del torneo y en la Liga Femenina se disputará la fase final para conocer las nuevas campeonas de Colombia.

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En el regreso del fútbol femenino, se vivirá el clásico paisa DIM-Nacional, el viernes, 24 de julio, a las 3:30 de la tarde, en el estadio Cincuentenario.

En la Copa BetPlay, que arranca con las series de Fase B, con duelos de ida y vuelta, Nacional recibe el martes, 21 de julio, en el estadio Cincuentenario a Tigres, desde las 4:00 de la tarde, mientras que Envigado visitará en el Palogrande a Once Caldas, a las 7:00 de la noche.

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Finalmente, en la Liga BetPlay, DIM, que estrena nuevo escudo, recibirá a Pasto en el estadio Metropolitano de Ditaires el sábado 25 de julio, a las 4:05 de la tarde, mientras que Nacional visitará a Chicó a las 2:00 de la tarde y Águilas será local el domingo 26, en el estadio Cincuentenario ante Santa Fe, a las 4:05 de la tarde.

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay

Viernes 24 de julio

Llaneros - Pereira, 6:10 p.m.

Deportivo Cali - Jaguares, 8:15 p.m.

Sábado 25 de julio

Chicó - Nacional, 2:00 p.m.

DIM - Pasto, 4:05 p.m.

Millonarios - Bucaramanga 6:10 p.m.

Tolima - Junior, 8:15 p.m.

Domingo 26 de julio

Internacional Bogotá-América, 2:00 p.m.

Águilas - Santa Fe, 4:05 p.m.

Alianza-Fortaleza, 6:10 p.m.

Once Caldas - Cúcuta, 8:15 p.m.

Primera fecha del Torneo BetPlay

Viernes 24 de julio

Deportes Quindío - Boca Juniors, 4:05 p.m.

Tigres - Leones, 6:00 p.m.

Sábado 25 de julio

Bogotá - Unión Magdalena, 4:00 p.m.

Real Cartagena - Real Santander, 7:00 p.m.

Domingo 26 de julio

Patriotas - Internacional Palmira, 4:00 p.m.

Orsomarso- Barranquilla, 5:00 p.m.

Lunes 27 de julio

Envigado - Real Cundinamarca, 3:30 p.m.

Atlético - Independiente del Valle del Cauca, 7:30 p.m.

Clásico Paisa en el retorno de la Liga Femenina

Jueves 23 de julio

Deprotivo Cali - América, 7:00 p.m.

Viernes 24 de julio

DIM - Nacional, 3:30 p.m.

Sábado 25 de julio

Bucaramanga - Llaneros, 3:00 p.m.

Internacional Palmira - Orsomarso, 4:00 p.m.

Junior - Millonarios, 4:30 p.m.

Domingo 26 de julio

Santa Fe - Real Santander, 2:00 p.m.

Pasto-Once Caldas, 3:00 p.m.

Lunes 27 de julio

Internacional Bogotá - Fortaleza, 2:00 p.m.

Copa BetPlay

Martes 21 de julio

Atlético Nacional - Tigres, 4:00 p.m.

Internacional Bogotá- Internacional Palmira, 5:00 p.m.

Tolima-Deportes Quindío, 6:00 p.m.

Pasto - Bogotá, 7:00 p.m.

Once Caldas - Envigado, 7:00 p.m.

América - Real Cartagena, 7:30 p.m.

Miércoles 22 de julio

Junior- Barranquilla, 7:30 p.m.

Continue leyendo: ¡Armani ya está aquí! El campeón del mundo aterrizó en Medellín para oficializar su llegada a Nacional

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y a qué hora se juega el clásico paisa femenino DIM vs. Nacional?
El clásico paisa de la Liga Femenina se jugará el viernes 24 de julio a las 3:30 p. m. Este compromiso se disputará en la fase final del torneo para definir a las nuevas campeonas de Colombia.
¿Dónde jugará el Independiente Medellín su primer partido de la Liga BetPlay del segundo semestre?
El Independiente Medellín jugará como local en el estadio Metropolitano de Ditaires (Itagüí) contra el Deportivo Pasto. El encuentro está programado para el sábado 25 de julio a las 4:05 p. m.
¿En qué estadio jugará Atlético Nacional su partido de Copa BetPlay contra Tigres?
Atlético Nacional recibirá a Tigres en el estadio Cincuentenario de Medellín. El partido de ida de la Fase B se disputará el martes 21 de julio a las 4:00 p. m.
¿Cuándo empieza la Copa BetPlay 2026?
La Copa BetPlay comenzará el 21 de julio con los partidos de ida de la Fase B, en la que participarán clubes de la Liga y el Torneo BetPlay.

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