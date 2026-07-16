Vuelve el fútbol colombiano: así se jugará la Liga, Copa, Torneo y Liga Femenina BetPlay

Mientras que el telón del Mundial de Norteamérica está a punto de caer, en el fútbol colombiano se reactivan todas las competencias: Liga, Copa, Torneo y Liga Femenina.

El arranque del segundo semestre tendrá también el inicio de la nueva era de los técnicos Luis Amaranto Perea con Independiente Medellín y Lucas González con Atlético Nacional, además del estreno de Envigado como campeón de la B, en busca de regresar a la A.

La Liga y el Torneo inician los campeonatos del segundo semestre para buscar los nuevos campeones, mientras que la Copa se reactivará con la fase B del torneo y en la Liga Femenina se disputará la fase final para conocer las nuevas campeonas de Colombia.

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En el regreso del fútbol femenino, se vivirá el clásico paisa DIM-Nacional, el viernes, 24 de julio, a las 3:30 de la tarde, en el estadio Cincuentenario.

En la Copa BetPlay, que arranca con las series de Fase B, con duelos de ida y vuelta, Nacional recibe el martes, 21 de julio, en el estadio Cincuentenario a Tigres, desde las 4:00 de la tarde, mientras que Envigado visitará en el Palogrande a Once Caldas, a las 7:00 de la noche.

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Finalmente, en la Liga BetPlay, DIM, que estrena nuevo escudo, recibirá a Pasto en el estadio Metropolitano de Ditaires el sábado 25 de julio, a las 4:05 de la tarde, mientras que Nacional visitará a Chicó a las 2:00 de la tarde y Águilas será local el domingo 26, en el estadio Cincuentenario ante Santa Fe, a las 4:05 de la tarde.