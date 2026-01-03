x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Congresistas reaccionan a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por la escalada de tensión tras la detención del presidente venezolano. Senadores opositores ven con buenos ojos la operación especial.

  • Donald Trump dijo que capturó a Nicolás Maduro este 3 de enero. FOTO: Getty y AFP.
    Donald Trump dijo que capturó a Nicolás Maduro este 3 de enero. FOTO: Getty y AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En la madrugada de este sábado un comando de operaciones especiales de Estados Unidos lanzó a la 1:45 a.m. un “ataque a gran escala” contra Venezuela, teniendo como foco principal la capital, Caracas, donde fue capturado Nicolás Maduro, y su esposa, tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una extraordinaria operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.

En Colombia, algunos congresistas se han pronunciado sobre esta incursión estadounidense.

Puede leer: Captura de Nicolás Maduro: Petro ordenó despliegue del Ejército colombiano en la frontera

Uno de los primeros en referirse a los hechos fue el senador Mauricio Gómez Amín, quien en su cuenta de X (antes Twitter), dijo que “la libertad siempre llega. Celebro la caída de la dictadura y la esperanza que renace para el pueblo venezolano”.

De una manera similar reaccionó la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo que “la paz no se negocia, la paz se impone. Así lo está haciendo el presidente @realDonaldTrump en Venezuela. Todo el apoyo a su determinación contra el régimen y sus aliados”.

Cabal también dijo que durante 25 años “la extrema izquierda guardó silencio, se abrazó con el genocida Maduro y nunca defendió los derechos humanos de los venezolanos. Hoy están desesperados y preocupados por el ataque de Estados Unidos contra ese régimen. Ahora sí les importan los DD.HH.”.

Un pronunciamiento contrario es el de la congresista Sandra Ramírez, del partido Comunes, quien dijo que “nuestro corazón con el hermano pueblo de Venezuela. El ataque brutal y violento con misiles hoy en Caracas, que cobró la vida de inocentes, es la muestra del desespero de Trump por apoderarse del petróleo y las riquezas naturales de Venezuela. Nuestra América LIBRE”.

En un sentido similar fueron las palabras de Sonia Bernal, senadora del Pacto Histórico, quien rechazó “de manera categórica cualquier tipo de invasión o intervención que vulnere la soberanía de las naciones. Estamos, sin exageración, ante el evento geopolítico más grave en América Latina en décadas”.

Por su parte, la congresista Clara López Obregón trinó en X que comparte las declaraciones “de los presidentes de @petrogustavo @sanchezcastejon y @GabrielBoric. La agresión de EEUU contra Venezuela va en contra vía de una orden internacional basado en normas y viola la soberanía de un país latinoamericano, dejando un grave precedente de intervencionismo selectivo en el continente y el resto del mundo”.

Siga leyendo: “Hay que desmantelar la hipocresía”: expresidente Duque celebra captura de Maduro y lo califica como “intervención humanitaria”

Palabras de Petro sobre acción militar de Estados Unidos en Venezuela

El primer mandatario de Colombia publicó en X un mensaje donde dijo que “el Gobierno de Colombia manifestó su profunda preocupación por los reportes de explosiones y actividad aérea inusual en Venezuela”, advirtiendo sobre el riesgo de una escalada que afecte la estabilidad regional.

En ese contexto, Petro reafirmó el compromiso irrestricto del país con el derecho internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y rechazó de manera explícita cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil o agrave la confrontación.

Asimismo, el Jefe de Estado hizo un llamado urgente a la desescalada y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos como única vía para resolver la tensión.

De forma preventiva, el Gobierno anunció medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana, mientras la Cancillería mantendrá abiertos los canales diplomáticos y promoverá, en escenarios multilaterales, la verificación objetiva de los hechos y la defensa de la paz y la seguridad regional.

Además: En videos | Así fueron las explosiones y sobrevuelos de Estados Unidos sobre Caracas

Temas recomendados

Crisis en Venezuela
congresistas
Congreso
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Colombia
Venezuela
Estados Unidos
Gustavo Petro
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida