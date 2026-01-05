En vivo | Esposado y con traje de preso: así fue la llegada de Nicolás Maduro al Tribunal de Nueva York

El capturado líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, llegó este lunes al tribunal federal de Manhattan, donde deberá presentarse por primera vez ante un juez tras su detención el sábado en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos. La diligencia judicial estaba prevista para el mediodía, hora local de Nueva York.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imágenes retransmitidas por televisión.

En la nueva acta de cargos en su contra se encuentran también su hijo “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, dijo Rodríguez tras encabezar el primer Consejo de Ministros desde el derrocamiento de Maduro.