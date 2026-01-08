Condenaron a 57 años de prisión a hombre que abusó sexualmente de al menos nueve mujeres en el Valle del Cauca

Un juez condenó a Wilson Alexander Prado Cabezas a 57 años y dos meses de prisión por retener y abusar sexualmente de, por lo menos, nueve mujeres en Valle del Cauca, entre julio y noviembre de 2022.

El hombre contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, fijaba encuentros con ellas o les ofrecía servicio de transporte en motocicleta.

Pero cuando las recogía, en realidad las trasladaba en medio de engaños a lugares despoblados en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, golpeaba, despojaba de sus elementos de valor y sometía sexualmente.

Las mujeres tenían entre 20 y 40 años. La investigación reveló que algunas de ellas fueron retenidas durante varias horas y por su liberación el hoy sentenciado pidió a los familiares sumas que oscilaban entre los 3 y 3.000 millones de pesos.

Por eso fue sentenciado por los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas.