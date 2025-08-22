Combates en la Sierra Nevada de Santa Marta ponen en riesgo a comunidades campesinas e indígenas

El corregimiento de Palmor, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, vive horas de zozobra por los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como los Pachenca, y el Clan del Golfo.

Los combates iniciaron este 21 de agosto y se han prolongado por más de 36 horas, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se escuchan disparos de fusil en las ramificaciones de la sierra, que hace parte de la zona rural del municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena.

